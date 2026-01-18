Torcedores se rendem a jogador após gol em Corinthians x São Paulo: 'Não acredito'
Clássico paulista acontece pela terceira rodada do Estadual
O São Paulo abriu o placar no clássico contra o Corinthians, deste domingo (18), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Na ocasião, o atacante Gonzalo Tapia foi o responsável por marcar para o Tricolor.
Alvo de críticas por parte da torcida do São Paulo, Tapia se redimiu ao abrir o placar no clássico aos 37 minutos. A jogada foi marcada por um belo cruzamento de Danielzinho, que achou o companheiro dentro da área. O chileno subiu mais alto que a defesa adversária para cabecear firme e marcar.
Nas redes sociais, torcedores do Tricolor se renderam ao jogador. Desta vez, ao invés de críticas, Tapia recebeu elogios e toda a euforia da torcida do São Paulo com o resultado momentâneo da partida. Veja a reação abaixo:
