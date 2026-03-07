Ex-jogador crava roteiro de Novorizontino x Palmeiras: 'Expulsos'

Novorizontino e Palmeiras entram em campo neste domingo (8), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, para decidirem o título do Campeonato Paulista de 2026. Para a ocasião, o ex-jogador Cicinho previu uma reviravolta na decisão com o clube aurinegro surpreendendo a todos ao vencer o título do estadual.

Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, o atual comentarista afirmou que o Palmeiras terá dificuldades na partida. Cicinho previu as expulsões do técnico Abel Ferreira, do zagueiro Gustavo Gómez e uma vitória do Novorizontino no final da partida.

— Vou narrar o jogo. Vai estar 2 a 1 para o Novorizontino, com Abel e Gustavo Gomez expulsos. No final, 3 a 1 para o aurinegro — disse o ex-jogador do São Paulo.

Novorizontino x Palmeiras

As equipes se enfrentam neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista. O Palmeiras, que venceu o primeiro compromisso por 1 a 0, na Arena Barueri, entra em campo precisando apenas de um empate para se consagrar campeão.

Por outro lado, o Novorizontino precisa vencer a partida para ter chances de título. Um triunfo simples, por apenas um gol de diferença, leva a decisão para as penalidades. Uma vitória do aurinegro por dois ou mais gols, como prevista por Cicinho, deixa o título do estadual com a equipe do interior de São Paulo.

