Gol perdido em Corinthians x São Paulo viraliza: 'Inacreditável'

O confronto entre Corinthians e São Paulo, deste domingo (18), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Paulistão, começou agitado. Logo aos 12 minutos do primeiro tempo, o atacante Yuri Alberto teve uma chance clara de abrir o placar, porém finalizou para fora.

O lance teve origem em um avanço de Matheus Bidu pela ponta esquerda. O lateral não precisou chegar a linha de fundo para cruzar a bola na área. Na primeira trave, o zagueiro Arboleda tentou afastar o perigo, mas o toque tirou a bola do goleiro Rafael e fez ela ficar livre na área.

Yuri Alberto teve condições claras de subir e finalizar de cabeça para o fundo do gol. Contudo, o camisa 9 não foi preciso no gesto do cabeceio e o arremate foi para fora. Nas redes sociais, torcedores do Corinthians se surpreenderam e criticaram o atleta pela chance desperdiçada. Veja abaixo:

