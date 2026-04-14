Atitude de Gabigol após substituição no Santos gera críticas: 'É isso mesmo?'

O Santos empatou com o Deportivo Recoleta em 1 a 1, nesta terça-feira (14), na Vila Belmiro, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Durante o confronto, o atacante Gabigol foi substituído no segundo tempo e saiu de campo vaiado pelos torcedores.

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Diante do cenário, Gabigol aplaudiu de forma irônica. O momento foi flagrado pela transmissão da partida e não passou despercebido pelos torcedores. Nas redes sociais, a maioria da torcida do Peixe não aprovou o gesto do atacante.

Vale destacar, que Gabigol participou diretamente do único gol do Santos na partida. O camisa 9 foi o responsável por dar assistência para Neymar abrir o placar. Mesmo assim, ele ainda foi alvo de críticas. Veja a repercussão abaixo:

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Como foi Santos x Deportivo Recoleta?

Texto por: Juliana Yamaoka

Em noite embalada por uma bela festa da torcida na Vila Belmiro, o Santos demorou apenas quatro minutos para abrir o placar com Neymar. O camisa 10 recebeu a bola de Gabriel Barbosa, que invadiu a área pelo lado esquerdo, e o ídolo santista só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes. Depois, Gabriel Bontempo bateu colocado e quase ampliou.

Gabriel Barbosa finalizou para fora e, na sequência, serviu Neymar, que ficou caído na área pedindo pênalti, mas o árbitro mandou seguir. O camisa 10 reclamou constantemente com os jogadores do Recoleta e com a arbitragem sobre as chegadas duras do adversário ao roubar a bola e nas divididas. Aos 30 minutos, Gabriel Barbosa tentou uma cavadinha após passe de Neymar, mas pegou errado na bola, que passou por cima do goleiro.

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Neymar foi amarelado após falta em Figueiredo, e o Santos se perdeu no jogo, sem conseguir administrar a vantagem. A equipe ainda desperdiçou chances importantes com Neymar em jogadas com o jovem Gustavinho. Aos 43 minutos, Luan Peres cometeu pênalti, e Ortiz converteu, deslocando Gabriel Brazão com uma batida no canto esquerdo. Todo o elenco do time paraguaio foi comemorar o gol no gramado com o atacante. No intervalo, o Santos deixou o campo sob vaias da torcida.

O Santos voltou para o segundo tempo controlando as principais ações e levou perigo com Gabriel Bontempo, que arriscou chute após passe de Neymar. O Peixe teve dificuldades para furar a defesa adversária e, por isso, Cuca promoveu uma alteração tripla, com as entradas de Rollheiser, Miguelito e Thaciano nas vagas de Bontempo, Gabriel Barbosa e Moisés.

O argentino quase marcou de cabeça após receber cruzamento de Neymar pelo lado esquerdo. O camisa 10 seguiu tabelando com Miguelito, que mais uma vez levou perigo ao gol adversário.

Neymar e Miguelito fizeram boa tabela, a bola sobrou com o boliviano na pequena área, mas ele finalizou em cima de Toledo, desperdiçando mais uma boa oportunidade do Peixe.

Na etapa final, o Santos ainda tentou pressionar com Rafael Gonzaga, que chutou de fora da área, e com Adonis Frías, que cabeceou para fora. Neymar cobrou uma falta que passou pro cima do gol. Mas, não foi o suficiente para transformar a festa pelos 114 anos do clube em uma noite completa na Vila Belmiro. Diante de um adversário acessível e com o apoio da torcida, o empate reforçou o cenário de incertezas e a irregularidade que ainda marcam a temporada santista.

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