Fala de Biel após vice do Atlético-MG na Sul-Americana viraliza: 'Ele não disse isso'

O Atlético-MG perdeu a Sul-Americana para o Lanús, na noite deste sábado (22), em Assunção, no Paraguai. Após a partida decisiva, uma declaração do atacante Gabriel Teixeira viralizou demais nas redes sociais.

Biel perdeu uma chance muito clara no segundo tempo da prorrogação, e perdeu um dos pênaltis na disputa de pênaltis do Atlético-MG na Sul-Americana. Após a partida, o atacante deu uma declaração sincera.

- Eu sabia que seria banco, mas falei que iria entrar e decidir. Não sabia que seria pra, infelizmente, atrapalhar o time - declarou Biel em entrevista após o duelo.

A declaração do jogador após o vice-campeonato do Atlético-MG na Sul-Americana viralizou demais nas redes sociais. Veja os comentários abaixo:

Como foi o jogo

O jogo entre Atlético-MG e Lanús na final da Sul-Americana começou do jeito que a maioria dos torcedores esperava: tenso. O time comandado por Jorge Sampaoli tinha mais a posse da bola, mas pouco ameaçava a equipe argentina.

Por outro lado, o Lanús tentava se defender e escapar com lançamentos longos, mas com pouco sucesso. A única grande chance do primeiro tempo foi em cobrança de falta de Bernard na trave.

Depois de uma primeira etapa com poucas jogadas de perigo, o segundo tempo entre Lanús e Atléticoo-MG na final da Sul-Americana deu indícios de que seria melhor, mas do meio para o final o nervosismo falou mais alto e o jogo esfriou.

Na prorrogação, os papéis se inverteram e o time argentino começou a ter mais a posse da bola. O Galo, já cansado, fechava os espaços e tentava evitar ataques rápidos. Foi justamente no tempo extra que a melhor chance da decisão aconteceu para o Atlético-MG na Sul-Americana.

Depois de bola enfiada de Igor Gomes para Hulk, o camisa sete rolou para Gabriel Teixeira, que teve uma chance clara, mas parou no goleiro. Nos pênaltis, Hulk, Biel e Victor Hugo perderam os pênaltis do Galo e o time argentino foi campeão. Tristeza para os torcedores do Atlético-MG após derrota para o Lanús na final da Sul-Americana.