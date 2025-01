O centroavante Eguinaldo, ex-Vasco, atualmente no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, veio aos holofotes após uma interação com o Botafogo nas redes sociais. O jovem seguiu o perfil oficial do Alvinegro no Instagram e despertou a curiosidade dos torcedores, já que o clube ainda busca reforços para o ataque.

Marlon Gomes, outro jogador do Shakhtar Donetsk que dividiu vestiário com Eguinaldo no clube carioca, foi especulado no Botafogo no início da janela. Ao que tudo indica, as negociações parecem ter esfriado e Marlon Gomes desapareceu dos noticiários alvinegros.

Mais sobre Eguinaldo

Nascido em Monção, interior do Maranhão, Eguinaldo chegou ao Vasco em 2021, após se destacar pelo Artsul. Pela equipe sub-17, Eguinaldo ajudou o Vasco a conquistar o Carioca e a Recopa, na qual marcou gol na decisão.

Pelo time profissional do Vasco, o jovem foi peça importante na campanha do acesso à elite do futebol brasileiro. O atacante participou de 18 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro e marcou três gols.

Eguinaldo foi vendido pelo Vasco para o Shakhtar por 3,6 milhões de euros (R$ 18,8 milhões na cotação atual) e o Cruz-Maltino ainda manteve 10% dos direitos econômicos do atleta.

