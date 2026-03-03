Eric Faria é sincero após goleada do Flamengo no Madureira: 'Não dá'

Em jogo tranquilo no Maracanã, o Flamengo venceu o Madureira por 8 a 0 e se classificou para enfrentar o Fluminense na final do Campeonato Carioca. Durante a partida, na transmissão do Sportv, Eric Faria foi sincero sobre a perspectiva do time após a goleada.

- Eu imagino que o torcedor do Flamengo em casa esteja feliz porque está vendo o time golear, o Pedro voltar a fazer gols, o Paquetá voltar a fazer gols... mas não dá para se iludir com o que está acontecendo hoje aqui no Maracanã, né? É... acabou os 90... acabou esse jogo aqui, zera tudo - começou o jornalista em Flamengo x Madureira.

- Porque é um jogo muito atípico contra um adversário muito mais fraco, com 10 jogadores. Não tem parâmetro para o que está acontecendo hoje aqui no Maracanã. Se a gente for pensar na temporada do Flamengo - completou Eric Faria.

Logo após a goleada no Maracanã, o Flamengo decidiu demitir o técnico Filipe Luís. A notícia pegou torcedores e o próprio treinador de surpresa. De acordo com apuração do Lance!, o português Leonardo Jardim é o favorito para assumir o cargo.

Comemoração de Lucas Paquetá em Madureira x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi o jogo entre Flamengo e Madureira

O grande nome do primeiro tempo foi Lucas Paquetá. Logo aos quatro minutos, o camisa 20 do Flamengo mandou a bola para o fundo da rede, em jogada de escanteio. Inicialmente, o árbitro marcou falta na jogada, mas voltou atrás após intervenção do VAR. O meia marcou novamente aos 16', após jogada bem trabalhada com Pedro. Desta vez, o bandeirinha indicou impedimento.

Com a vantagem de quatro gols no placar agregado, o Flamengo deu a bola para o Madureira, recuou e buscou jogar no contra-ataque. Foi dessa forma que Paquetá, aos 23', fez o segundo gol, após assistência de Carrascal.

Com um jogador a mais, o Flamengo balançou a rede do Madureira mais duas vezes na primeira etapa, com Jean Vianna (contra) e Pedro.

O Flamengo voltou do intervalo com o pé no acelerador. Com menos de quatro minutos, Pedro marcou marcou mais dois gols. E não parou por aí! O camisa 9 voltou a balançar a rede aos 21 minutos. Uma atuação brilhante do atacante, que busca deixar para trás, com um grande desempenho como o desta segunda, um início abaixo na temporada.

Em desvantagem numérica em campo, o Madureira abdicou do jogo e tentou se defender. Diante deste cenário, o técnico Filipe Luís buscou rodar o time e colocou Samuel Lino, Luiz Araújo, Wallace Yan, Luiz Felipe e Daniel Silva, sendo os dois do time de juniores. Lino, já na reta final, marcou o oitavo do Flamengo contra o Madureira.