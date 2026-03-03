menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Barcelona-EQU x Botafogo: Vidente crava placar de partida da Libertadores

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/03/2026
06:10
Arthur Novaes é uma das grandes joias do Botafogo (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)
imagem cameraArthur Novaes é uma das grandes joias do Botafogo (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo enfrenta o Barcelona-EQU nesta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da fase eliminatória da Copa Libertadores. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu uma vitória da equipe equatoriana.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo terá desfalque importante contra o Barcelona-EQU pela Libertadores; veja relacionados

De acordo com a previsão, o Barcelona-EQU entrará em campo com muito foco e raça para conseguir garantir o resultado. Luiz Filho previu um jogo bastante truncado entre as equipes, que deve ser decidido no detalhe.

O tarólogo destacou que o Botafogo deverá ter dificuldades no início do confronto. Cenário que pode ser comprometedor para o resultado final. Apesar disso, ele chamou atenção para uma melhora do Glorioso durante a segunda etapa.

continua após a publicidade

Mesmo assim, Luiz Filho não descartou uma derrota do clube carioca. Para ele, o Barcelona-EQU terá as melhores condições de vencer a partida. Ele não descartou a possibilidade de um empate nos 90 minutos.

🤑 Aposte em Barcelona-EQU x Botafogo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Barcelona-EQU x Botafogo

O primeiro confronto entre as equipes pela fase classificatória da Libertadores acontece nesta terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Equador. A partida dá início à batalha pela vaga na fase de grupos do principal torneio continental da América do Sul.

Na próxima terça-feira (10), as equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Estádio Nilton Santos, para decidir a classificação. O clube vencedor do confronto irá entrar no pote 4 do sorteio da chave inicial da Libertadores.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Libertadores
Taça da Libertadores da América (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias