Barcelona-EQU x Botafogo: Vidente crava placar de partida da Libertadores
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2)
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo enfrenta o Barcelona-EQU nesta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da fase eliminatória da Copa Libertadores. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu uma vitória da equipe equatoriana.
Botafogo terá desfalque importante contra o Barcelona-EQU pela Libertadores; veja relacionados
Botafogo
Botafogo discute termos com Atlético-MG pelo retorno de Júnior Santos
Botafogo
Atuação de ex-Botafogo na Europa vira debate: ‘Copa do Mundo’
Fora de Campo
➡️ Botafogo terá desfalque importante contra o Barcelona-EQU pela Libertadores; veja relacionados
De acordo com a previsão, o Barcelona-EQU entrará em campo com muito foco e raça para conseguir garantir o resultado. Luiz Filho previu um jogo bastante truncado entre as equipes, que deve ser decidido no detalhe.
O tarólogo destacou que o Botafogo deverá ter dificuldades no início do confronto. Cenário que pode ser comprometedor para o resultado final. Apesar disso, ele chamou atenção para uma melhora do Glorioso durante a segunda etapa.
Mesmo assim, Luiz Filho não descartou uma derrota do clube carioca. Para ele, o Barcelona-EQU terá as melhores condições de vencer a partida. Ele não descartou a possibilidade de um empate nos 90 minutos.
🤑 Aposte em Barcelona-EQU x Botafogo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Barcelona-EQU x Botafogo
O primeiro confronto entre as equipes pela fase classificatória da Libertadores acontece nesta terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Equador. A partida dá início à batalha pela vaga na fase de grupos do principal torneio continental da América do Sul.
Na próxima terça-feira (10), as equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Estádio Nilton Santos, para decidir a classificação. O clube vencedor do confronto irá entrar no pote 4 do sorteio da chave inicial da Libertadores.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias