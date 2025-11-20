Atitude de Deyverson em Bahia x Fortaleza viraliza: 'Lenda viva'
Atacante marcou no confronto válido pelo Brasileirão
O Fortaleza venceu o Bahia por 3 a 2, nesta quinta-feira (20), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Deyverson marcou o último gol do Leão no confronto. Ao comemorar o gol, o jogador realizou um gesto inesperado, que surpreendeu os torcedores.
O lance aconteceu durante a segunda etapa. O cronômetro marcava 30 minutos, quando o Deyverson balançou as redes e ampliou a vantagem do Fortaleza, que no momento vencia por 2 a 1. Na comemoração, o atacante se jogou no chão e imitou um peixe.
A cena viralizou rapidamente nas redes sociais. Diversos torcedores reagiram à atitude do atacante, que foi interpretada como uma provocação. Veja a repercussão abaixo:
