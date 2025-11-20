Fortaleza cita IA em campanha pelo Dia da Consciência Negra

O Fortaleza apresentou uma nova ação com o intuito de enfrentar o racismo. A publicação, que cita a ferramenta de inteligência artificial "Meta IA", foi feita nesta quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra.

A iniciativa do Tricolor mostrou que, ao solicitar imagens de situações comuns para a plataforma, as figuras geradas apresentavam apenas pessoas brancas, mesmo sem especificações a respeito de cor ou etnia.

Assim, a ideia da campanha é demonstrar que a inteligência artificial "ainda reproduz vieses históricos e sociais que excluem pessoas negras da representação visual". As postagens sobre o tema foram feitas nas redes sociais do clube.

— A tecnologia evolui, mas os algoritmos ainda refletem desigualdades estruturais. Nosso papel, como instituição com forte impacto social, é provocar o debate e usar nossas plataformas para ajudar a transformar essa realidade. Quando percebemos que a IA não entregava pluralidade, enxergamos aí uma oportunidade de dialogar com a sociedade - relatou Marcel Pinheiro, diretor de marketing do Fortaleza.

Luta em todos os espaços

A campanha elaborada pelo Leão busca evidenciar que a luta contra o racismo precisa alcançar todos os espaços, incluindo os digitais. Assim, o Fortaleza utilizou a tecnologia como uma ferramenta de crítica, destacando que as ferramentas só serão completas quando representarem toda a diversidade do país.

