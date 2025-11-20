Fortaleza visita o Bahia com desfalques; confira escalação

O Fortaleza encara o Bahia nesta quinta-feira (20), às 18h (de Brasília), valendo pela 34ª rodada da Série A. O técnico Martín Palermo terá vários desfalques para escolher a escalação da equipe cearense.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O volante Lucas Sasha estará de fora pelo acúmulo de cartões amarelos. Por outro lado, o meio-campista Matheus Pereira e o atacante Adam Bareiro, que cumpriram suspensão contra o Atlético-MG, foram relacionados.

O zagueiro Brítez também cumpriu suspensão e poderia retornar, mas apresentou um quadro de pneumonia. Ainda que já esteja recuperado, o defensor não viajou com o elenco para Salvador (BA).

continua após a publicidade

➡️ Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Treino do Fortaleza (Foto: Matheus Lotif/Fortaleza EC)

Já que Kuscevic não retornou a tempo após a Data Fifa, Palermo terá apenas três zagueiros disponíveis: Lucas Gazal, Marcelo Benevenuto e Gastón Ávila. Quatro jogadores estão no departamento médico e ficarão de fora: o goleiro João Ricardo, os meio-campistas Rodrigo e Lucca Prior e o atacante Marinho.

Dessa forma, uma provável escalação do Fortaleza contra o Atlético-MG é: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro (Deyverson) e Breno Lopes.

continua após a publicidade

O Fortaleza é o atual 19º colocado neste Brasileirão, com 31 pontos. O Bahia, que está em sétimo lugar, tem 53.

➡️ Por logística, jogador do Fortaleza será desfalque após amistosos do Chile

Kuscevic ficou fora por questão de logística

O zagueiro Benjamín Kuscevic, que estava com o Chile durante a Data Fifa, não foi relacionado e será desfalque no confronto do Leão contra o Bahia.

A seleção chilena disputou dois amistosos nesta Data Fifa. O país superou a Rússia por 2 a 0 no sábado (15) e derrotou o Peru por 2 a 1 na terça-feira (18). Kuscevic foi titular nas duas partidas e não chegou a ser substituído.