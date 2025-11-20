menu hamburguer
Fortaleza está escalado para visitar o Bahia pelo Brasileirão

Tricolor enfrenta os baianos nesta quinta-feira

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 20/11/2025
17:07
Fortaleza enfrenta o Bahia nesta quinta-feira (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)
imagem cameraFortaleza enfrenta o Bahia nesta quinta-feira (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fortaleza está escalado para o duelo contra o Bahia, nesta quinta-feira (20), na Arena Fonte Nova, às 18h (de Brasília), pelo Brasileirão. O técnico Martín Palermo terá desfalques importantes no confronto, que vale pela 34ª rodada.

O Tricolor do Pici vem de um empate por 3 a 3 com o Atlético-MG, fora de casa, pela Série A. O Bahia visitou o Internacional em tal rodada e empatou por 2 a 2.

Palermo não terá o zagueiro Brítez, que está em transição física após se recuperar de uma pneumonia. Além dele, o zagueiro Kuscevic não retornou a tempo depois dos amistosos do Chile e o volante Lucas Sasha está fora por suspensão.

Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.

Do outro lado, o Bahia de Rogério Ceni vai para o duelo nesta noite com o seguinte time: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Erick e Jean Lucas; Ademir, Willian José e Erick Pulga.

FICHA TÉCNICA
BAHIA X FORTALEZA
34ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de novembro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS);
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

ESCALAÇÕES

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Erick e Jean Lucas; Ademir, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.

