Fortaleza está escalado para visitar o Bahia pelo Brasileirão
Tricolor enfrenta os baianos nesta quinta-feira
O Fortaleza está escalado para o duelo contra o Bahia, nesta quinta-feira (20), na Arena Fonte Nova, às 18h (de Brasília), pelo Brasileirão. O técnico Martín Palermo terá desfalques importantes no confronto, que vale pela 34ª rodada.
O Tricolor do Pici vem de um empate por 3 a 3 com o Atlético-MG, fora de casa, pela Série A. O Bahia visitou o Internacional em tal rodada e empatou por 2 a 2.
Palermo não terá o zagueiro Brítez, que está em transição física após se recuperar de uma pneumonia. Além dele, o zagueiro Kuscevic não retornou a tempo depois dos amistosos do Chile e o volante Lucas Sasha está fora por suspensão.
Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.
Do outro lado, o Bahia de Rogério Ceni vai para o duelo nesta noite com o seguinte time: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Erick e Jean Lucas; Ademir, Willian José e Erick Pulga.
✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA X FORTALEZA
34ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de novembro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS);
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).
⚽ ESCALAÇÕES
BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Erick e Jean Lucas; Ademir, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
