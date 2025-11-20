menu hamburguer
Vini Jr toma 'bronca' de Virginia por foto compartilhada nas redes sociais

Interação aconteceu através do Instagram

20/11/2025
Vini Jr e Virgínia estão namorando (Foto: Divulgação/Instagram/ViniJR)
O jogador Vini Jr, do Real Madrid, recebeu um comentário bem-humorado de sua namorada Virginia após publicar fotos sem camiseta no próprio perfil do Instagram. O atleta compartilhou uma série de imagens nesta quinta-feira (20), incluindo uma em que aparece apenas de shorts preto, exibindo o torso nu durante uma sessão fotográfica.

➡️ Vini Jr se coloca à disposição de TV após pedido de Virginia; saiba mais

A publicação, feita nas primeiras horas do dia, mostrava o jogador em diferentes poses. Em uma das fotos, Vini Jr aparece sentado em um banco com o abdômen à mostra, o que provocou a reação imediata de Virginia na seção de comentários da plataforma.

A influenciadora não hesitou em deixar uma "bronca" para o namorado ao ver as imagens. Em seu comentário, Virginia foi direta e escreveu: "Vai vestir uma camiseta". A ação não passou despercebida pelos fãs do casal.

Vini Jr em foto publicada nas redes sociais (Foto: Reprodução)
Vini Jr em foto publicada nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Vini Jr e Virgínia oficializaram o namoro no último mês

Texto por: Fernanda Gondim

O pedido oficial do namoro entre Virgínia e Vini Jr. aconteceu no final de outubro. Ao que tudo indica, o jogador do Real Madrid foi quem tomou a iniciativa de tornar o casal oficial. Nas cores tradicionais do amor, Vini apostou no vermelho e branco para reconquistar o coração da influenciadora.

Os primeiros contatos entre Vini Jr e a influenciadora Virginia Fonseca aconteceram pelo Instagram em julho deste ano. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.

