Atitude de Abel Ferreira em Palmeiras x Santos chama atenção: 'Vai fazer'
Verdão venceu a primeira rodada contra a Portuguesa
Uma decisão do técnico Abel Ferreira para o duelo entre Palmeiras x Santos chamou muita atenção dos torcedores nas redes sociais. A partida desta quarta-feira (14) marca o segundo jogos dos gigantes no Campeonato Paulista.
No primeiro duelo da temporada, o Verdão bateu a Portuguesa por 1 a 0 no Estádio do Canindé, com um time mesclado. Para o clássico entre Palmeiras x Santos, Abel Ferreira escalou mais titulares, incluindo o meia Raphael Veiga.
Nas redes sociais, a decisão de escalar o camisa 23 para Palmeiras x Santos chamou atenção dos torcedores. Veja os comentários abaixo:
Veja reação dos torcedores
Escalação do Palmeiras para o duelo contra o Santos
Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para o clássico contra o Santos, na noite desta quarta-feira (14), a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.
Após poupar a maioria dos titulares na estreia, a comissão técnica decidiu promover o retorno de algumas peças principais para Palmeiras x Santos. A linha defensiva será formada pelo capitão Gustavo Gómez e Murilo, com Khellven na lateral direita e Piquerez pelo lado esquerdo.
No meio-campo, Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Raphael Veiga compõem o setor. No ataque, Riquelme Fillipi, Allan e Flaco López completam a equipe.
Abel Ferreira definiu assim a equipe para Palmeiras x Santos: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Rapahel Veiga; Riquelme Fillipi, Allan e Flaco López.
