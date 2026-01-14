Atitude de Abel Ferreira em Palmeiras x Santos chama atenção: 'Vai fazer'

Uma decisão do técnico Abel Ferreira para o duelo entre Palmeiras x Santos chamou muita atenção dos torcedores nas redes sociais. A partida desta quarta-feira (14) marca o segundo jogos dos gigantes no Campeonato Paulista.

No primeiro duelo da temporada, o Verdão bateu a Portuguesa por 1 a 0 no Estádio do Canindé, com um time mesclado. Para o clássico entre Palmeiras x Santos, Abel Ferreira escalou mais titulares, incluindo o meia Raphael Veiga.

Nas redes sociais, a decisão de escalar o camisa 23 para Palmeiras x Santos chamou atenção dos torcedores. Veja os comentários abaixo:

Arena Barueri recebe o clássico pelo Paulistão (Foto: Foto: Divulgação / Arena Barueri)

Escalação do Palmeiras para o duelo contra o Santos

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para o clássico contra o Santos, na noite desta quarta-feira (14), a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Após poupar a maioria dos titulares na estreia, a comissão técnica decidiu promover o retorno de algumas peças principais para Palmeiras x Santos. A linha defensiva será formada pelo capitão Gustavo Gómez e Murilo, com Khellven na lateral direita e Piquerez pelo lado esquerdo.

No meio-campo, Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Raphael Veiga compõem o setor. No ataque, Riquelme Fillipi, Allan e Flaco López completam a equipe.

Abel Ferreira definiu assim a equipe para Palmeiras x Santos: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Rapahel Veiga; Riquelme Fillipi, Allan e Flaco López.