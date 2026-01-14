Torcedores do Santos vão à loucura com atitude de Gabriel Menino: 'Admito'

O Santos está ativo no mercado de transferências e anunciou a contratação de mais um jogador nesta quarta-feira (13). Gabriel Menino, cria do Palmeiras e que estava no Atlético-MG, chegou para reforçar o clube da Vila Belmiro. Uma atitude do meia, inclusive, enlouqueceu muitos torcedores do Peixe nas redes sociais.

No anúncio de Gabriel Menino, o Santos publicou uma foto do jogador quando era criança vestido com uma camisa e um boné do Peixe. No Instagram, o meia atualizou sua foto de perfil justamente com a imagem revelada pelo clube.

Nas redes sociais, a atitude de Gabriel Menino impressionou muitos torcedores do Santos. Até hoje, o meia não tinha revelado que seu coração era preto e branco na infância. Veja a foto e a repercussão abaixo:

Gabriel Menino assistiu estreia do Santos no Paulistão 2026 (Foto: Gero Rodrigues/O Fotografico/Gazeta Press)

Veja atitude de Gabriel Menino e reação dos torcedores do Santos

Encaixe e passagem pelo Galo

Gabriel Menino chega para repor a saída de Victor Hugo, que foi negociado justamente com o Galo. O meia pertence ao Flamengo e estava emprestado ao Santos até o meio do ano, com prioridade de compra, opção que não foi exercida.

Gabriel Menino, novo reforço do Santos, chegou ao Atlético em dezembro de 2024 para integrar o elenco que disputaria a temporada de 2025. O meio-campista foi envolvido na negociação que levou Paulinho ao Palmeiras e trouxe, em contrapartida, ele e Patrick para o Galo. Pelo Verdão, disputou 243 partidas pelo time Alviverde com a camisa do clube e marcou 18 gols.

Formado nas categorias de base do clube paulista, Menino desembarcou em Belo Horizonte cercado de expectativas, sustentadas por um currículo vitorioso com a camisa alviverde. Ao todo, conquistou dez títulos pelo Palmeiras, com destaque para duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020) e dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023). Nesta quarta-feira (14), Gabriel Menino foi anunciado como reforço do Santos.