Decisão da arbitragem em Fluminense x Vasco divide opiniões: 'Com certeza'

Fluminense e Vasco estão se enfrentando, na tarde deste domingo (1), em jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. Nas redes sociais, uma decisão da arbitragem dividiu opiniões entre torcedores dos dois clubes.

Logo no começo da decisão, Cauan Barros foi driblado por Cannobio e derrubou o uruguaio dentro da área. Em campo, Wagner do Nascimento marcou o pênalti, e o VAR não recomendou revisão no Maracanã. Na cobrança, Renê bateu para fora.

Nas redes sociais, a penalidade não foi unanimidade entre torcedores de Vasco e Fluminense. Muitos concordaram com a decisão da arbitragem, mas teve quem achou exagero. Veja os comentários abaixo:

Maracanã recebe o clássico entre Fluminense e Vasco (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Veja comentários sobre a penalidade

Escalações de Fluminense e Vasco

A escalação do Fluminense está definida para enfrentar o Vasco no jogo de volta da semifinal do Carioca. O clássico decisivo será às 18h, no Maracanã.

Sem Zubeldía, que estará cumprindo suspensão automática, Maxi Cuberas comandará o time na partida. Além do treinador, Facundo Bernal e Nonato também não estarão disponíveis.

Assim, o Fluminense está escalado com: Fábio, Renê, Freytes, Jemmes, Samuel Xavier, Hércules, Martinelli, Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

O Vasco está escalado para o clássico com o Fluminense, neste domingo (1/3), no Maracanã, às 18h (de Brasília), valendo vaga na grande final do Campeonato Carioca. O técnico interino Bruno Lazaroni fez duas alterações no ataque em relação ao time titular que foi a campo no meio da semana, na Vila Belmiro, na derrota para o Santos.

Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Rojas; Andrés Gómez, David e Brenner.

