Escalação do Palmeiras tem retorno de titulares para encarar o Santos

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para o clássico contra o Santos, na noite desta quarta-feira (14), a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

+ Palmeiras se despede de Weverton e prepara homenagem antes de clássico

Após poupar a maioria dos titulares na estreia, a comissão técnica decidiu promover o retorno de algumas peças principais. A linha defensiva será formada pelo capitão Gustavo Gómez e Murilo, com Khellven na lateral direita e Piquerez pelo lado esquerdo.

No meio-campo, Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Raphael Veiga compõem o setor. No ataque, Riquelme Fillipi, Allan e Flaco López completam a equipe.

continua após a publicidade

Ao todo, o Palmeiras terá seis desfalques: Jefté (preservado), Felipe Anderson (entorse no tornozelo esuerdo), Figueiredo (transição física), Lucas Evangelista (transição física), Facundo Torres (lesão na coxa esquerda) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

A equipe de Abel Ferreira estreou no Paulistão com vitória. No último sábado, o Alviverde visitou a Portuguesa, no Canindé, e venceu por 1 a 0, com gol do jovem Luighi após bela jogada coletiva entre Larson e Mauricio.

continua após a publicidade

Palmeiras venceu sua partida de estreia no Paulistão, diante da Portuguesa, no Canindé (Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Despedida de Weverton

De saída do Palmeiras rumo ao Grêmio, Weverton será homenageado antes do clássico entre Palmeiras e Santos, na Arena Barueri. Em razão das chuvas na região, a ação será realizada na área interna do estádio.

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Rapahel Veiga; Riquelme Fillipi, Allan e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Kauan, Bruno Fuchs, Giay, Vitor Roque, Bruno Rodrigues, Luighi, Benedetti, Erick Belé, Larson, Luis Pacheco e Arthur.

Escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Thaciano e Lautaro Díaz.