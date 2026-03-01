Atuação de ex-Botafogo na Europa vira debate: 'Copa do Mundo'

Um ex-jogador do Botafogo teve mais uma grande atuação na Europa, na tarde deste domingo (1), e agitou um debate nas redes sociais. Na Premier League, a derrota do Nottingham Forest para o Brighton não ofuscou o jogo de Igor Jesus.

Logo aos seis minutos do duelo, o Brighton abriu o placar com gol de Diego Gómez. O ex-atacante do Botafogo fez jogada maravilhosa pela ponta-esquerda e serviu Gibbs White, que fez um golaço. Welberk decretou a vitória para os donos da casa ainda no primeiro tempo.

Mesmo com a derrota, a atuação de Igor Jesus, ex-Botafogo, repercutiu demais nas redes sociais, tanto no Brasil quanto na Inglaterra. O jovem foi apontado, inclusive, como uma das peças que deve estar na lista da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Veja os comentários nas redes sociais e a jogada incrível do brasileiro abaixo:

Igor Jesus fez história no Botafogo (Foto: Reprodução Instagram)

Veja comentários sobre Igor Jesus, ex-Botafogo

Comentários sobre o ex-Botafogo: Mapa de ação de Igor Jesus para #NFFC v #BHAFC Uma atuação de muita garra do brasileiro - sabemos que ele tem dificuldades na finalização, mas ele foi um dos poucos que jogaram no nível que esperamos dele. Foi uma ótima jogada no primeiro gol - um bom drible, condução de bola e um belo passe para dentro da área. Ele continuou a participar bem do jogo durante o tempo em que esteve em campo.

Tradução sobre o ex-atacante do Botafogo: Na minha opinião, Igor Jesus seria um bom camisa 10. Ele não é atacante na Premier League.

Tradução sobre o atacante brasileiro: Adoro o Igor Jesus, mas acho que ele se encaixa melhor numa dupla de ataque com outros dois jogadores do que como atacante isolado. Ele adora recuar para receber a bola, mas isso nos limita muito, não termos um finalizador na área. Acho que ele poderia ter se destacado ao lado de Kalimuendo.

