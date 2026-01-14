Decisão de Vojvoda em Palmeiras x Santos choca torcedores: 'Cadê?'

Palmeiras e Santos se enfrentam, nesta terça-feira (14), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Para a ocasião, o técnico Juan Pablo Vojvoda optou por começar com o atacante Gabigol entre os reservas. A decisão chocou parte dos torcedores.

Nas redes sociais, parte da torcida do Peixe se manifestou contra a escolha técnica. Alguns internautas chegaram a se demonstrarem surpresos com a decisão do comandante.

Para o primeiro clássico da temporada, Juan Pablo Vojvoda optou por começar com: Gabriel Brazão; no gol, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Escobar; na defesa, Willian Arão, João Schimidt, Rollheiser; no meio, Barreal, Thaciano e Lautauro Díaz, no ataque. Veja a repercussão da ausência de Gabigol abaixo:

