Atitude do Palmeiras no duelo contra o RB Bragantino repercute

Uma atitude do Palmeiras antes de enfrentar o Bragantino, na noite desta quarta-feira (15), chamou muita atenção nas redes sociais. A bola rolou às 19h (Brasília), em jogo importante na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Na entrada dos jogadores em Palmeiras x Bragantino, as crianças deram lugar à mulheres que estão tratando câncer de mama. A iniciativa foi motivada pelo Outubro Rosa, mês que marca o combate contra a doença.

Nas redes sociais, a atitude do Palmeiras repercutiu muito. Torcedores do Verdão se orgulharam da iniciativa, e rivais também reconheceram o bonito gesto. Veja abaixo a cena e a repercussão dos internautas:

Vitor Roque disputa bola com Gabriel em Palmeiras x Bragantino (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja atitude do Verdão e repercussão na web

Escalações de Palmeiras e Bragantino

Abel Ferreira contou com alguns retornos para a partida entre Palmeiras e Bragantino. Murilo e Micael formam dupla de zaga, com Piquerez pela esquerda e Giay na direita. Bruno Fuchs, por sua vez, segue improvisado como volante ao lado de Veiga e Andreas Pereira no meio. Felipe Anderson, Mauricio e Roque fecham o time.

Emiliano Martínez, Aníbal Moreno, Facundo Torres e Flaco López defenderam suas seleções na última Data Fifa, mas retornaram a tempo ao Brasil e estão à disposição da comissão técnica no banco de reservas. Já o capitão Gustavo Gómez, que atuou na Malásia, está fora.

Abel Ferreira escalou assim o time para Palmeiras x Bragantino: Weverton; Giay, Micael, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Mauricio e Vitor Roque.

Fernando Seabra definiu esse Massa Bruta: Lucão; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodriguez e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Juninho Capixaba; John John, Lucas Barbosa e Thiago Borbas.