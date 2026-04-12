Veja gols em Athletico-PR x Chapecoense: Furacão abre o placar e amplia rapidamente

O Athletico-PR saiu na frente no duelo contra a Chapecoense, pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de Mendoza, aproveitando o rebote do chute de Viveros, o Furacão tirou o zero do placar. Minutos depois, Viveros guardou o dele.

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Veja os gols que vão dando a vitória ao Athletico-PR:

Ligga Arena da Baixada Athletico. (Foto: José Tramontin/Athletico)

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Durante todo o primeiro tempo da partida, o time da casa, o Athletico-PR, dominou o jogo. No entanto, acabou parando inúmeras vezes em Rafael Santos, goleiro da Chapecoense.

Foi apenas aos 57 minutos do segundo tempo que o Furacão conseguiu balançar as redes. Em boa tabela, Viveros saiu bem posicionado na área, chutando a bola para o gol. Mais uma vez, Rafael Santos praticou boa defesa, mas acabou espalmando a bola para a pequena área, onde Mendoza estava bem posicionado para empurrar para o fundo da rede, sem goleiro.

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Com a derrota, a Chapeconse vai sendo ultrapassada pelo Remo, ficando com a 18° colocação. O Leão Azul somou um ponto, no último sábado, após empatar no Mangueirão com a equipe do Vasco, pelo placar de 1 a 1.

A Chape, no entanto, pode afundar ainda mais na tabela, mas para isso, depende do Cruzeiro, que joga com o Bragantino também neste domingo, às 18h30 de Brasília, no Mineirão. Se o Cabuloso vencer, pode chegar a 10 pontos, com alta possibilidade de sair da zona de rebaixamento. No momento, os comandados de Athur Jorge amargam a 19° posição do torneio.