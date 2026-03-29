Torcida do Botafogo aponta culpado por derrota para o Athletico-PR: 'Parabéns'

O Botafogo foi goleado pelo Athletico-PR, na noite deste domingo (29), em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Glorioso apontaram o principal responsável pela derrota na Arena da Baixada.

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O time repetiu erros e foi goleado por 4 a 1 pelo Athletico-PR, deixando o gramado ao som de "olé" da torcida adversária. Viveros (duas vezes), Aguirre e Esquivel fizeram para o time de Curitiba, e Edenilson marcou para o Alvinegro.

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Nas redes sociais, o principal alvo da torcida do Botafogo foi John Textor. O norte-americano tem sido muito criticado pelo planejamento da temporada 2026. Veja os comentários abaixo:

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Botafogo foi goleado pelo Athletico-PR (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/GazetaPress)

Veja comentários sobre Textor depois da goleada

Como foi o jogo do Botafogo

Duelo de opostos na tabela. Athletico mirando as primeiras colocações para confirmar a ótima fase no início da temporada e o Botafogo remando para deixar a zona de rebaixamento em meio à crise. Expectativa de um grande jogo, que logo se confirmou com Viveros abrindo o placar aos três minutos aproveitando erro da defesa alvinegra pela esquerda.

O Botafogo esbarrou nos mesmos erros que vêm prejudicando o trabalho, como nas trocas de passes e encaixe para o jogo fluir. O nível aumentou principalmente após a parada técnica, aos 30 minutos, e a equipe passou a levar mais perigo. Aos 42, em sobra de escanteio, Edenilson deixou tudo igual. Alívio para acalmar o cenário, mas isso não durou muito tempo. Viveros, aos 48, aproveitou novamente erro da defesa e completou sozinho na pequena área após cruzamento de Dudu. E o Botafogo se viu novamente em máximo desconforto.

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Sem fazer força, o Athletico-PR aumentou a vantagem em cruzamento aos quatro da segunda etapa e expôs o quão frágil é a defesa do Botafogo no começo do Brasileirão. Rodrigo Bellão, técnico interino à beira do gramado, viu um sistema "bater cabeça" e prejudicar novamente. Para fechar a conta, no fim, Raul falhou em cobrança de falta de Esquivel e viu a derrota se transformar em goleada. Um show de horrores por parte da equipe alvinegra, que ouviu gritos de "olé" no fim.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (1/4), no Nilton Santos, para a nona rodada do Brasileirão. A equipe, ainda procurando um técnico, receberá o Mirassol às 19h30 (de Brasília).

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