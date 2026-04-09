Athletico-PR x Chapecoense – Palpites, análise e odds (12/04)

O Athletico-PR recebe a Chapecoense na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O Furacão ocupa a sexta colocação, com 16 pontos, mas chega pressionado após duas derrotas consecutivas que acenderam o alerta entre torcedores e comissão técnica. Do outro lado, a Chapecoense aparece na 17ª posição, com apenas oito pontos, e inicia um novo capítulo com a estreia de Fábio Matias no comando.

O cenário do confronto evidencia necessidades distintas, mas igualmente urgentes. O Athletico busca interromper a sequência negativa para não se distanciar do grupo que briga por vagas continentais. Já a Chapecoense tenta reagir na competição e encontrar uma identidade sob nova direção, visando sair da zona de rebaixamento.

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Análise da partida

O Athletico-PR teve um início de campeonato consistente. Com cinco vitórias nas primeiras oito rodadas, a equipe comandada por Odair Hellmann se posicionou como candidata a disputar vagas na Libertadores. O desempenho como mandante é um dos pontos fortes, com média de 2,25 pontos por jogo, reforçando a força da Arena da Baixada.

Entretanto, os últimos resultados trouxeram preocupação. As derrotas para Bahia e Atlético-MG, ambas fora de casa, evidenciaram falhas defensivas que vinham sendo mascaradas. Com 13 gols sofridos em 10 partidas, o sistema defensivo apresenta instabilidade, agravada pela ausência de Carlos Terán.

No setor ofensivo, Kevin Viveros se destaca como principal referência. O atacante colombiano soma cinco gols na competição e lidera a equipe em indicadores importantes, como finalizações no gol, faltas sofridas e participações diretas em gols. Seu desempenho costuma estar diretamente ligado aos resultados positivos do time.

A Chapecoense vive um momento mais delicado. De volta à elite após três temporadas na Série B, a equipe ainda encontra dificuldades para se adaptar ao nível da competição. Com apenas uma vitória, cinco empates e três derrotas, o rendimento está abaixo do esperado.

O desempenho fora de casa é um dos principais problemas. A equipe soma apenas 0,5 ponto por jogo como visitante e apresenta um saldo de gols negativo preocupante. A goleada sofrida para o Atlético-MG na Arena Condá resultou na saída do antigo treinador, evidenciando a instabilidade do momento.

Defensivamente, os números também preocupam. Com 16 gols sofridos, a Chapecoense figura entre as defesas mais vazadas do campeonato. A necessidade de pontuar fora de casa é evidente, mas o histórico recente não favorece grandes expectativas.

Outros palpites para Athletico-PR x Chapecoense

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Confrontos diretos

O histórico entre Athletico-PR e Chapecoense chama atenção pelo equilíbrio. Em 18 confrontos, foram registrados 12 empates, quatro vitórias do Furacão e duas da Chapecoense. Esse retrospecto reforça a tendência de jogos disputados e com placares frequentemente equilibrados.

Na temporada passada, pela Série B, os times protagonizaram confrontos intensos. O empate em Curitiba e a vitória do Athletico em Chapecó, com destaque para Kevin Viveros, ilustram bem o nível de competitividade entre as equipes.

Jogando em casa, o Athletico mantém invencibilidade diante da Chapecoense, com duas vitórias e seis empates. Além disso, os confrontos diretos costumam apresentar média de gols relativamente baixa, indicando partidas mais truncadas.

Notícias de Athletico-PR x Chapecoense

Athletico-PR

O Athletico-PR segue com problemas no setor defensivo. Carlos Terán permanece fora por lesão no tornozelo, enquanto Lucas Esquivel deve retornar ao time após recuperação de pancada recente. Arthur Dias, já liberado após suspensão, tende a seguir entre os titulares.

Felipe Chiqueti pode reaparecer após se recuperar de virose, ampliando as opções do elenco. No ataque, Julimar ganhou espaço após marcar contra o Atlético-MG e deve formar dupla com Kevin Viveros, que segue como principal referência ofensiva.

Escalação provável do Athletico-PR (3-5-2): Santos; Gastón Benavídez, Juan Aguirre e Lucas Esquivel; Arthur Dias, Luiz Gustavo, Jadson, Dudu Kogitski e Steven Mendoza; Julimar e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Chapecoense

A Chapecoense também lida com desfalques importantes. Bruno Matias e Robert seguem fora por lesões graves no joelho, enquanto Garcez trata problema muscular. No gol, Rafael Santos assume a titularidade após a saída de Léo Vieira.

Giovanni Augusto é dúvida por questões físicas, e sua ausência pode abrir espaço para Jean Carlos no meio-campo. Neto Pessoa, após marcar na rodada anterior, aparece como principal opção no ataque.

A principal novidade é a estreia de Fábio Matias. Com pouco tempo de trabalho, a tendência é de manutenção da base recente, sem mudanças estruturais profundas. Ainda assim, a expectativa é por uma equipe mais organizada e competitiva.

Escalação provável da Chapecoense (5-3-2): Rafael Santos; Marcos Vinícius, Eduardo Doma, Bruno Leonardo, Victor Caetano e Walter Clar; Camilo Reijers, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto (Jean Carlos); Yannick Bolasie e Neto Pessoa. Técnico: Fábio Matias.

Destaques individuais de Athletico-PR x Chapecoense

Jogador destaque · Athletico-PR Kevin Viveros 5 Gols no Brasileirão 2026, empatado na terceira posição da artilharia 13 Finalizações no gol, líder do campeonato nesse quesito 30 Faltas sofridas na Série A, recorde entre todos os jogadores 144 Minutos por gol na Série A, média superior à da Série B 2025 Jogador destaque · Chapecoense Walter Clar 3 Gols no Brasileirão 2026, artilheiro da equipe na Série A 9 Jogos disputados na competição como titular absoluto 25 Finalizações da Chape no empate com o Vitória, recorde do Brasileirão 5 Empates em nove jogos, reflexo do equilíbrio e falta de poder de decisão

Os Técnicos

Odair Hellmann já é um nome consolidado no Athletico-PR. O treinador de 48 anos liderou a campanha de acesso na Série B de 2025 e foi mantido no cargo para a sequência do projeto. Seu trabalho se caracteriza por uma organização tática consistente e pela valorização de jogadores com velocidade para explorar transições ofensivas.

O início positivo no Brasileirão reforçou a confiança da diretoria em seu trabalho. No entanto, as duas derrotas consecutivas aumentaram a pressão, especialmente pela queda de rendimento defensivo. A ausência de Terán forçou ajustes na zaga, e o sistema ainda busca o melhor encaixe.

Do lado da Chapecoense, Fábio Matias surge como principal incógnita. O técnico de 46 anos acumula passagens por clubes como Botafogo, Juventude, Coritiba e Atlético-GO, além de um trabalho recente na Portuguesa. Sua campanha mais recente contou com seis vitórias, três empates e quatro derrotas em 13 partidas.

Matias chegou a Chapecó no dia 7 de abril e terá pouco tempo para implementar suas ideias. A tendência inicial é manter a estrutura utilizada anteriormente, promovendo ajustes pontuais. Seu principal desafio será reorganizar uma equipe abalada e melhorar a consistência defensiva, já que o time sofre, em média, 1,78 gol por jogo na Série A.

Análise Tática

O Athletico-PR de Odair Hellmann tem alternado entre os esquemas 3-4-3 e 3-5-2. Em ambos, a presença de três zagueiros é mantida, com alas avançando para dar amplitude ao ataque. Kevin Viveros atua como referência central, enquanto Mendoza e Julimar, ou Léo Derik, exploram os espaços pelos lados com velocidade.

A principal virtude do Furacão está nas transições ofensivas. Com Luiz Gustavo iniciando as jogadas e Jadson responsável pela distribuição no meio, a equipe busca chegar rapidamente ao ataque. Viveros exerce papel fundamental, segurando a bola no pivô e criando espaço para a chegada dos companheiros.

Por outro lado, os espaços deixados pelos alas representam um ponto vulnerável. Quando Benavídez e Dudu, ou Mendoza, avançam, a recomposição defensiva pode demorar, abrindo brechas pelos corredores. Sem Terán, essas fragilidades tendem a ficar ainda mais evidentes.

A Chapecoense, anteriormente sob o comando de Dal Pozzo, utilizava variações entre o 3-4-2-1 e o 3-5-2. Com Fábio Matias, a tendência é manter a estrutura com três zagueiros, já que o elenco foi montado para esse sistema. Walter Clar aparece como peça importante pela esquerda, com liberdade para apoiar o ataque.

O principal problema da equipe catarinense está na eficiência ofensiva. Apesar de criar volume e finalizar com frequência, a conversão em gols é baixa. Diante do Athletico, a estratégia deve ser mais cautelosa, com linhas compactas e busca por contra-ataques rápidos, utilizando a velocidade de Bolasie e Ítalo.

A tendência é de um duelo definido pela capacidade do Athletico de quebrar o sistema defensivo adversário. Caso a Chapecoense consiga sustentar sua organização nos minutos iniciais, o jogo pode se tornar mais travado. Por outro lado, se o Furacão encontrar espaços cedo, há possibilidade de construir vantagem ainda na primeira etapa.

Prognóstico de placar exato para Athletico-PR x Chapecoense

🎯 Previsão de Placar Athletico-PR 2 x 0 Chapecoense O Athletico-PR precisa reagir após duas derrotas consecutivas, e o retorno à Ligga Arena surge como o cenário ideal para isso. Jogando em casa, o Furacão apresenta aproveitamento de 75% nesta Série A, com média de 2,25 pontos por jogo. Esse desempenho reforça a confiança da equipe para retomar o caminho das vitórias. A presença de Kevin Viveros é um diferencial importante. O atacante vive grande fase, com cinco gols em 10 rodadas, e se consolida como a principal referência ofensiva do time. Sua capacidade de decisão dá ao mandante uma vantagem clara no setor ofensivo. A Chapecoense, por outro lado, chega fragilizada em diversos aspectos. A recente troca de treinador, somada aos desfalques por lesão e ao pior rendimento como visitante da competição, compõe um cenário bastante adverso. O momento do Verdão do Oeste é de instabilidade. Fábio Matias terá pouco tempo para implementar mudanças significativas. A tendência é de uma equipe mais cautelosa, priorizando a organização defensiva. Ainda assim, a limitação ofensiva deve dificultar a criação de chances claras ao longo da partida. O Athletico-PR tem média de 2,25 pontos por jogo como mandante no Brasileirão 2026, quarta melhor da competição

como mandante no Brasileirão 2026, quarta melhor da competição A Chapecoense soma apenas 0,5 ponto por jogo fora de casa , o pior desempenho como visitante da Série A

, o pior desempenho como visitante da Série A Kevin Viveros marca um gol a cada 144 minutos , e enfrenta uma defesa que já sofreu 16 gols em nove jogos (média de 1,78 por partida)

, e enfrenta uma defesa que já sofreu 16 gols em nove jogos (média de 1,78 por partida) Fábio Matias faz sua estreia pela Chapecoense com menos de uma semana de trabalho, o que limita a capacidade de reação tática do visitante

Resumo dos palpites do Lance para Athletico-PR x Chapecoense