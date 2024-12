Atacante do Milan relembra noitada com Ronaldo: ‘Escolhe o quiser’

Ronaldo Názario, mais conhecido como "Fenômeno", além do sucesso dentro de campo é famoso por ser um bom organizador de festas. Recentemente, o atacante do Milan, Álvaro Morata reforçou os rumores sobre as "resenhas" do ex-jogador. Em entrevista ao jornalista Rodrigo Fáez, o atleta contou uma história inusitada com o brasileiro em uma "noitada" para comemorar seus 18 anos.

- Estávamos com o Ronaldo e acabamos na casa dele para beber alguma coisa. Lembro que entrei em um quarto e tinha a camisa da final da Copa do Mundo de 2002, chuteiras, a Bola de Ouro. Fiquei uma hora ali. Olhava e pensava que não poderia ser [verdade]. Ele me disse: 'Escolhe o que quiser. Quero muito te dar algum presente porque você é boa pessoa' - iniciou o jogador, antes de revelar o presente.

- Ele me deu a camisa do Mundial de 2002 e umas chuteiras. Também queria me dar uma réplica da Bola de Ouro - concluiu.

Ronaldo e Morata interagiram quando o brasileiro defendeu o Real Madrid, entre os anos de 2002 e 2007. O espanhol é fruto das categorias de base do clube merengue.

Outras confidências de Morata

Além de contar um pouco dos bastidores da relação com Ronaldo Fenômeno, o atacante também mostrou a própria casa em Milão, na Itália. Morata também revelou que fez campanha para Rodri vencer a Bola de Ouro e declarou que ainda sonha em conquistar uma Copa do Mundo com a Espanha.

Aos 32 anos, o jogador é um dos principais nomes do ataque da equipe de Luis de La Fuente. Recentemente, junto com a "La Roja", ele foi campeão da Eurocopa de 2024. O próximo mundial acontece em 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

