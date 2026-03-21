Atacante da Série A sai em defesa de Neymar e critica: 'Falta de respeito'
Jogador se pronunciou nas redes sociais
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Yannick Bolasie, atualmente na Chapecoense, usou as redes sociais para sair em defesa de Neymar e criticar a forma como o craque vem sendo tratado, principalmente pela mídia europeia. Em uma série de publicações, o jogador destacou a importância do camisa 10 e classificou como "falta de respeito" as comparações recentes.
Astro do Basquete rasga o verbo sobre Neymar na Copa
Fora de Campo
Cuca é apresentado como técnico do Santos e confirma ausência de Neymar contra Cruzeiro
Santos
Neymar responde recados da torcida do San Lorenzo, adversário do Santos: ‘Tenho certeza’
Fora de Campo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- É inacreditável ver tanta gente esquecendo o quão bom o Neymar era… o único jogador que esteve ao lado de Cristiano Ronaldo e Messi por anos - escreveu Bolasie.
O atacante ainda ressaltou que o brasileiro atingiu o mais alto nível do futebol mundial e teve sucesso em todos os palcos em que atuou. Segundo Bolasie, há uma incompreensão sobre o impacto de Neymar fora da Europa.
➡️Astro do Basquete rasga o verbo sobre Neymar na Copa
O jogador da Chapecoense também criticou comparações com atletas atuais, apontando que muitos ainda não atingiram o mesmo nível.
Trajetória de Raphinha e comparações:
Enquanto isso, dentro de campo, outro brasileiro segue em alta no futebol europeu. O atacante Raphinha teve uma atuação de destaque pelo Barcelona na vitória por 7 a 2 sobre o Newcastle, pela Liga dos Campeões da UEFA. O camisa 11 marcou dois gols e deu duas assistências, alcançando um feito expressivo.
➡️Atuação de Rayan contra o Manchester United agita debate: 'Que bizarrice'
Com quatro participações diretas em gols na partida, Raphinha chegou a 39 participações em mata-matas da competição europeia, superando as 36 de Neymar com a camisa do clube catalão. Além disso, o atual capitão precisou de menos jogos para atingir a marca, com 34 partidas contra 42 do ex-jogador do Barça.
🤑Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias