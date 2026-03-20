Astro do Basquete rasga o verbo sobre Neymar na Copa

O ex-pivô Shaquille O'Neal comentou sobre o momento de Neymar e as críticas que o camisa 10 da seleção brasileira vem recebendo. Em passagem pelo Brasil, onde se apresenta como DJ Diesel no Lollapalooza, o tetracampeão da NBA aconselhou o atacante a usar a pressão como combustível na busca pelo título da Copa do Mundo.

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Durante entrevista nesta sexta-feira (20), Shaq destacou que a cobrança faz parte da vida de atletas de alto nível e relembrou a própria experiência na liga americana. Segundo o atleta, críticas sempre existiram, inclusive para nomes históricos do esporte.

— Todos podem receber críticas, mas ninguém pode me criticar mais do que eu critico a mim mesmo. Às vezes você tem que olhar para a crítica e ver se tem alguma verdade nela. Eu usava isso como motivação — afirmou.

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Shaquille O'Neal em entrevista coletiva (Foto: Reprodução)

Ao falar diretamente sobre Neymar, o ex-jogador foi enfático ao dizer que, apesar das conquistas do brasileiro, ainda falta o principal objetivo com a seleção.

— Ele já ganhou muitos campeonatos, mas precisa vencer a Copa do Mundo. Espero que use as críticas como motivação para alcançar esse objetivo. Quando você está nesse nível, sempre vai enfrentar críticas. Até Michael Jordan e LeBron James sofreram críticas. Isso faz parte do trabalho — completou.

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Shaquille O'Neal também comentou sobre o cenário do basquete brasileiro e elogiou o jovem Gui Santos, que atua no Golden State Warriors. Para ele, o atleta tem potencial, mas precisa de tempo para se desenvolver.

— Pouca gente entra na liga e vira superastro de imediato. Se ele continuar trabalhando, terá uma carreira respeitável — avaliou.

O ex-pivô ainda relembrou brasileiros que marcaram época na NBA, como Leandrinho Barbosa e Anderson Varejão, destacando a dedicação dos atletas do país.

Fora das quadras, Shaq demonstrou forte ligação com a cultura brasileira. Fã do filme Cidade de Deus, o ex-jogador afirmou se impressionar com a realidade retratada na obra e revelou também apreciar o grupo Racionais MC's.

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Esta é a segunda passagem do ídolo pelo Brasil. Na primeira visita, em 1997, ele protagonizou um episódio curioso ao quebrar uma tabela em uma quadra na Mangueira, no Rio de Janeiro. Desta vez, além da agenda musical, Shaq aproveitou para se reaproximar do público brasileiro e até participou de uma ação para revitalização de uma quadra esportiva em São Paulo.

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