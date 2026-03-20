Cuca é apresentado como técnico do Santos e confirma ausência de Neymar contra Cruzeiro

O Santos apresentou nesta sexta-feira (20) o técnico Cuca, contratado para substituir Juan Pablo Vojvoda. O argentino foi demitido na última quarta-feira (18), após a derrota para o Internacional, na Vila Belmiro.

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Cuca já está regularizado no BID da CBF. Ele foi anunciado na manhã da última quinta-feira (19), com vínculo válido até o fim desta temporada. O treinador chega acompanhado pelo auxiliar Cuquinha e pelo preparador físico Omar Feitosa.

Natural de Curitiba (PR), Alexi Stival, de 62 anos, inicia sua quarta passagem pelo clube. Anteriormente, comandou o Alvinegro Praiano em 2008, 2018 e entre 2020 e 2021.

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Cuca conversa com Neymar no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar:

O treinador confirmou a ausência de Neymar no duelo contra o Cruzeiro, que será neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o técnico, o jogador segue em controle de carga e será preservado por decisão conjunta com a comissão técnica, devido ao risco de lesão, já que a equipe terá três jogos em um intervalo de uma semana.

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— Com o Neymar, tive uma conversa separada. Ele vai ficar fora do jogo de domingo. Jogou duas partidas seguidas, e há o risco de lesão pelo controle de carga, já que não é indicado fazer três jogos em sete dias. Não podemos correr esse risco - explicou.

Cuca ainda afirmou que teve uma conversa individual com o jogador e também reuniu o elenco para estabelecer objetivos na temporada. O treino desta sexta-feira (20) foi leve, segundo o treinador, que deve definir a equipe apenas neste sábado (21), no CT Rei Pelé.

Por fim, o comandante destacou a dificuldade do confronto diante da Raposa, citando o bom momento do adversário, e ressaltou que o resultado tende a ter impacto prolongado, especialmente com a proximidade da Data Fifa.

Otimismo:

Ao lado do diretor executivo Alexandre Mattos, Cuca foi apresentado com a missão de encerrar o jejum de dez anos sem títulos de relevância nacional do Santos.

O treinador também demonstrou otimismo em relação às participações da equipe na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil.

— Cada jogador responde de uma forma diferente a determinados comandos. Quando um treinador chega, muitos acreditam que podem ter mais oportunidades. Nessas situações, surgem atletas que abraçam a chance e querem mostrar serviço. Sem dúvida, temos condições de buscar o título nas Copas. Não quer dizer que não possamos nos recuperar na temporada, mas disputar a Libertadores, por ser uma competição tão difícil, já é um grande objetivo - explicou.

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