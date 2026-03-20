Neymar responde recados da torcida do San Lorenzo, adversário do Santos: 'Tenho certeza'

O sorteio da Copa Sul-Americana aconteceu na última terça-feira (19), em Luque, no Paraguai. O Santos, que volta a disputar uma competição internacional em 2026, foi sorteado no Grupo D. A torcida do San Lorenzo, que enfrentará o Peixe, se mostrou animada em saber que jogariam contra Neymar.

continua após a publicidade

➡️ Rizek comenta decisão de Ancelotti sobre Neymar: 'Isso está claro'

Veja como o craque respondeu o carinho dos torcedores:

"Feliz e animado para os desafios que tenho com o Santos.

Feliz pelo carinho da torcida do San lorenzo.

Tenho certeza que vcs farão uma grande festa no dia do jogo.

Nos vemos lá 🙏🏼🤍🖤"

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Venê critica postura de Neymar em relação à Seleção (Foto: Gabriel Possa/PxImages/GazetaPress)

🤑 Aposte em diferentes esportes pelo mundo!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Veja o Grupo do Santos na competição:

Santos (BRA) San Lorenzo (ARG) Deportivo La Cuenca (EQU) Recoleta FC (PAR)

Potes para a fase de grupos da Sul-Americana 2026 🏆

Pote 1

River Plate (ARG)

Atlético-MG (BRA)

São Paulo (BRA)

Racing (ARG)

Grêmio (BRA)

Olimpia (PAR)

Santos (BRA)

América de Cali (COL)

Pote 2

San Lorenzo (ARG)

Red Bull Bragantino (BRA)

Palestino (CHI)

Millonarios (COL)

Caracas (VEN)

Vasco (BRA)

Cienciano (PER)

Tigre (ARG)

Pote 3

1 . Audax Italiano (CHI) 2 . Blooming (BOL) 3 . Academia Puerto Cabello (VEN) 4 . Boston River (URU) 5 . Montevideo City Torque (URU) 6 . Deportivo Cuenca (EQU) 7 . Independiente Petrolero (BOL) 8 . Macará (EQU)

Pote 4

1 . Alianza Atlético (PER) 2 . Barracas Central (ARG) 3 . Deportivo Riestra (ARG) 4 . Recoleta (PAR) 5 . Botafogo (BRA) 6 . Juventud (URU) 7 . O'Higgins (CHI) 8 . Carabobo (VEN)

Calendário da Grande Conquista 📆