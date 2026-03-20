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Neymar responde recados da torcida do San Lorenzo, adversário do Santos: 'Tenho certeza'

Santos volta a disputar uma competição internacional em 2026

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 20/03/2026
14:41
Neymar em treino do Santos no CT Rei Pelé
imagem cameraNeymar em treino do Santos no CT Rei Pelé (Foto: Raul Baretta/Santos FC)
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O sorteio da Copa Sul-Americana aconteceu na última terça-feira (19), em Luque, no Paraguai. O Santos, que volta a disputar uma competição internacional em 2026, foi sorteado no Grupo D. A torcida do San Lorenzo, que enfrentará o Peixe, se mostrou animada em saber que jogariam contra Neymar.

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➡️ Rizek comenta decisão de Ancelotti sobre Neymar: 'Isso está claro'

Veja como o craque respondeu o carinho dos torcedores:

"Feliz e animado para os desafios que tenho com o Santos.
Feliz pelo carinho da torcida do San lorenzo.
Tenho certeza que vcs farão uma grande festa no dia do jogo.
Nos vemos lá 🙏🏼🤍🖤"

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Venê critica postura de Neymar em relação à Seleção (Foto: Gabriel Possa/PxImages/GazetaPress)
Venê critica postura de Neymar em relação à Seleção (Foto: Gabriel Possa/PxImages/GazetaPress)

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Veja o Grupo do Santos na competição:

  1. Santos (BRA)
  2. San Lorenzo (ARG)
  3. Deportivo La Cuenca (EQU)
  4. Recoleta FC (PAR)

Potes para a fase de grupos da Sul-Americana 2026 🏆

Pote 1

  • River Plate (ARG)
  • Atlético-MG (BRA)
  • São Paulo (BRA)
  • Racing (ARG)
  • Grêmio (BRA)
  • Olimpia (PAR)
  • Santos (BRA)
  • América de Cali (COL)

Pote 2

  • San Lorenzo (ARG)
  • Red Bull Bragantino (BRA)
  • Palestino (CHI)
  • Millonarios (COL)
  • Caracas (VEN)
  • Vasco (BRA)
  • Cienciano (PER)
  • Tigre (ARG)

Pote 3

    1.
  1. Audax Italiano (CHI)
    2. 2.
  2. Blooming (BOL)
    3. 3.
  3. Academia Puerto Cabello (VEN)
    4. 4.
  4. Boston River (URU)
    5. 5.
  5. Montevideo City Torque (URU)
    6. 6.
  6. Deportivo Cuenca (EQU)
    7. 7.
  7. Independiente Petrolero (BOL)
    8. 8.
  8. Macará (EQU)

Pote 4

    1.
  1. Alianza Atlético (PER)
    2. 2.
  2. Barracas Central (ARG)
    3. 3.
  3. Deportivo Riestra (ARG)
    4. 4.
  4. Recoleta (PAR)
    5. 5.
  5. Botafogo (BRA)
    6. 6.
  6. Juventud (URU)
    7. 7.
  7. O'Higgins (CHI)
    8. 8.
  8. Carabobo (VEN)

Calendário da Grande Conquista 📆

  • Playoffs classificatórios: 4 de março
  • Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
  • Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho
  • Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho
  • Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
  • Quartas de final: 9 e 16 de setembro
  • Semifinais: 14 e 21 de outubro
  • Final: 21 de novembro

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