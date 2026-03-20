Craque da Chapecoense ironiza pênalti não marcado contra o Corinthians: 'Não sabia'

A Chapecoense recebeu o Corinthians, na Arena Condá, na última quinta-feira (19), pela sétima rodada do Brasileirão. Durante a partida, Yannik Bolasie foi empurrado pelas costas em um lance de perigo da Chape, mas o pênalti não foi assinalado. Em suas redes sociais, o atleta ironizou a decisão da arbitragem.

continua após a publicidade

Torcedores do Corinthians reagem a grupo do Timão na Libertadores: 'Sinceramente'

Veja a publicação do jogador, com vídeo do lance:

Corinthians e Chapecoense empataram em 0 a 0 (Foto: Gilson Freitas/Agência F8/Gazeta Press)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O JOGO

Em início equilibrado, Corinthians e Chapecoense criaram boas chances nos primeiros minutos. Aos 12, Garro encontrou André pela direita, que dominou e finalizou forte para defesa do goleiro Léo Vieira.

Na resposta, Marcinho recebeu pela esquerda, avançou em direção ao gol e tocou para Camilo, que finalizou com força, mas parou nas mãos do goleiro Hugo Souza.

continua após a publicidade

Aos 28 minutos, o Corinthians teve a principal chance da primeira etapa. Em cobrança de falta, Rodrigo Garro acertou o travessão. No rebote, Allan tentou a finalização, mas mandou por cima do gol.

Aos 41 minutos, após uma saída de bola errada do goleiro Hugo Souza, o volante Carvalheira roubou a bola e tocou para Marcinho, que dominou, preparou o corpo e finalizou, mas mandou por cima do gol.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em diferentes esportes pelo mundo!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa começou com a Chapecoense tentando abrir o placar. Em jogada de Bolasie, Jean Carlos soltou um foguete, mas parou no goleiro Hugo Souza, que mandou para escanteio.

Minutos depois, foi a vez de Yuri Alberto arriscar de longe, e o goleiro Léo Vieira fazer uma difícil defesa, evitando o primeiro do Timão.

A Chapecoense passou a pressionar o Corinthians e a buscar oportunidades. Aos 18 minutos, Jean Carlos cruzou, e o zagueiro Doma subiu de cabeça e quase marcou o primeiro. Pouco depois, o lateral Walter Clar, novamente de cabeça, tentou, mas Hugo Souza fez a defesa.

Aos 28 minutos, o Corinthians teve grande chance com Rodrigo Garro. Yuri Alberto foi acionado pela esquerda e tocou para o camisa 8, que, dentro da área, finalizou, mas mandou nas mãos do goleiro da Chape.

Nos minutos finais, o Corinthians tentou pressionar em busca do primeiro gol, principalmente em bolas paradas, como em cobranças de falta com Garro e escanteios, mas, sem sucesso, o jogo terminou sem tirar o zero do placar.