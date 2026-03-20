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Venê Casagrande elogia ausência de Neymar na convocação: 'Escolheu isso'

Venê critica a postura de Neymar e a falta de comprometimento com a Seleção

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Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Dia 20/03/2026
10:27
Venê concorda com a não convocação de Neymar para os amistosos (Foto: Reprodução/SBT)
imagem cameraVenê concorda com a não convocação de Neymar para os amistosos (Foto: Reprodução/SBT)
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O jornalista Venê Casagrande, da SBT, analisou a ausência de Neymar Jr entre os convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra Croácia e França. O comentarista afirma que o atacante assumiu o risco de ficar fora da convocação quando decidiu não jogar contra o Mirassol:

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- Foi o próprio Neymar chamando essa responsabilidade pra si mesmo, a partir do momento que ele optou por ser poupado, sabendo que o treinador da Seleção estaria em Mirassol [...]. Se ele de fato quisesse ir para a Copa do Mundo, ele iria fazer questão de jogar essa partida - disparou Venê.

➡️Confira a convocação da Seleção Brasileira para os Amistosos

Venê critica postura de Neymar em relação à Seleção (Foto: Gabriel Possa/PxImages/GazetaPress)
Neymar ainda não foi convocadoo por Carlo Ancelotti para Seleção Brasileira (Foto: Gabriel Possa/PxImages/GazetaPress)

Posteriormente, o jornalista pontuou que os desempenhos recentes do camisa 10 do Santos não convencem. Venê não vê justificativa para a convocação do Neymar, tanto para os amistosos, quanto para a lista final da Seleção Brasileira.

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- O que me faz crer que o Neymar vai fazer a diferença na Copa do Mundo contra seleções de altíssimo nível? Hoje, falar do Neymar na Seleção Brasileira é um devaneio. Hoje ele é um 'ex-craque' em atividade. Com todo respeito, tirar um Endrick da lista, Igor Thiago, Rayan, ou outro jogador que, tecnicamente falando, está jogando em altíssimo nível, para colocar o Neymar? É uma falta de respeito e eu parabenizo o Ancelotti pela postura - disparou o comentarista.

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Compromissos da seleção

Os próximos jogos do Brasil serão nas datas de 26 e 31 de março, contra França e Croácia, respectivamente.

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