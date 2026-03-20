O ex-lateral Cafu declarou que Neymar possui mais recursos técnicos que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. A afirmação foi feita durante entrevista ao podcast Podpah. O capitão do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira ressalvou que o comprometimento do argentino e do português supera o do atacante do Santos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Cafu analisou o desempenho dos três jogadores ao comparar aspectos técnicos e comportamentais. O ex-jogador da Seleção posicionou Neymar como o mais habilidoso entre os atletas das últimas gerações.

➡️ Declaração de Neymar em Santos x Inter pega mal na web: 'Não é possível'

- No meu ponto de vista, o Neymar é maior que o Messi. Só que talvez o comprometimento do Messi seja diferente. Dessas últimas gerações, o Neymar é maior que todo mundo. Tem mais recursos, qualidade técnica. Bate em qualquer um dos dois. Mas, em termos de comprometimento, Cristiano Ronaldo - afirmou o ex-lateral da Seleção.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos da Seleção Brasileira! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

A declaração de Cafu ocorre enquanto cresce o debate sobre a participação de Neymar na Copa do Mundo de 2026. O atacante tem ficado fora das convocações feitas por Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira. O jogador tenta recuperar seu melhor desempenho atuando pelo Santos.

continua após a publicidade