Astro da NBA tem casa assaltada e prejuízo chega aos R$ 186 mil; saiba o que foi roubado

Um dos principais nomes atuais da NBA teve a casa assaltada durante a noite da última sexta-feira (27), no Texas, Estados Unidos. Trata-se de Luka Doncic, armador do Dallas Mavericks. De acordo com o jornal estadunidense The Dallas Morning News, o prejuízo do atleta na ação criminosa foi de 30 mil dólares, cerca de R$ 186 mil.

Ainda de acordo com o portal, os itens roubados da residência foram joias. O crime teria acontecido entre às 17h e 21h do horário local. Segundo as investigações, a porta de entrada para os criminosos adentrarem na residência foi a janela do banheiro principal, que foi quebrada no ato.

As autoridades confirmaram o roubo na casa de Luka Doncic mas ainda não identificaram os responsáveis pelo crime. Lara Beth, agente do atleta emitiu um comunicado oficial sobre o ocorrido e tranquilizou os fãs. Conforme divulgado por ela, nenhuma pessoa se encontrava na residência no momento do crime.

- Ninguém estava na casa naquele momento e, felizmente, Luka e sua família estão seguros. Luka registrou um boletim de ocorrência e a investigação já está em andamento - disse a agente do armador.

Outro problema de Luka Doncic

O assalto foi apenas um dos problemas vividos recentemente pelo astro da NBA. Isso porque, Luka Doncic teve uma distensão na panturrilha esquerda durante a derrota dos Mavericks para o Minnesota Timberwolves, na última quarta-feira (25). Exames apontaram que o armador ficará de fora das quadras durante um mês.

O cenário preocupa o Dallas Mavericks. Com o objetivo de alcançar os playoffs, a equipe terá que vencer os próximos jogos sem o principal jogador. Até o momento o time texano está na quarta colocação do Oeste.