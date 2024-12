Ney Latorraca ficou eternizado com bordão de narrador na NBA

O ator Ney Latorraca morreu aos 80 anos, na manhã desta quinta-feira (26). Com grande carreira na televisão brasileira, o nome do artista virou bordão em transmissões da NBA, com Rômulo Mendonça. Após a confirmação da morte de Ney, o narrador prestou homenagem nas redes sociais.

Famoso pela narração emocionante e bordões que marcam, Rômulo Mendonça também ficou conhecido após falar "Ney Latorraca" em grandes lances da NBA. Com a morte do ator, o narrador fez um post no "Instagram" para homenagear um dos maiores astros da televisão brasileira. CONFIRA:

SURGIMENTO DO BORDÃO

Em entrevistas, Rômulo contou que o bordão surgiu durante uma transmissão com Eduardo Agra, na ESPN. Na partida, Rômulo percebeu que o comentarista estava repetindo a última palavra que ele falava em uma frase, marca registrada do personagem "Barbosa", que Ney Latorraca interpretava no programa "TV Pirata".

Ao perceber a situação, Rômulo brincou com Agra e falou que ele estava igual ao Barbosa, da TV Pirata. Eduardo não sabia quem era, e quando o narrador foi falar o nome do ator, Giannis Antetokounmpo subiu para uma enterrada e Mendonça gritou "Ney Latorraca". Após o lance, a narração viralizou e virou bordão, que foi repetido outras vezes por Rômulo.