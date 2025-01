Associação processa Renata Fan por postagem considerada homofóbica

A Associação do Orgulho dos LGBTQIAPN+ de São Paulo iniciou uma ação legal contra a apresentadora Renata Fan, da Band, devido a uma publicação no Instagram, que foi considerada homofóbica em relação à cantora Pabllo Vittar. A ação da comunicadora aconteceu na última terça-feira (14), em um ato de provocação a ida do companheiro de programa Denílson para a Globo.

A postagem de Renata Fan fazia uma comparação entre as emissoras, gerou desconforto e dividiu opiniões. Na primeira parte da imagem, Renata Fan aparece com o ex-jogador, com a legenda: "Denílson na Band". Na segunda, o pentacampeão do mundo foi colocado, através de uma montagem, ao lado da cantora Pabllo Vittar, com a legenda: "Denílson na Globo".

A publicação viralizou rapidamente nas redes sociais. Alguns internautas entenderam o gesto como um brincadeira, porém outros detonaram a ação da apresentadora e apontaram como desrespeitosa. A Associação do Orgulho dos LGBTQIAPN+ de São Paulo alega que o post de Fan ridiculariza Pabllo Vittar e incita a homofobia, exigindo que ela seja responsabilizada criminalmente pelo ato.

- Isso é crime. É um deboche. Ela é tão ignorante, que ela não deve saber que a Pabllo Vittar não é uma mulher trans. Ela se monta para fazer arte. Ela é um menino gay. Uma pessoa que tem 7 milhões de seguidores e pega uma foto preconceituosa para fazer uma piada, tem que responder. Isso incentiva milhões de pessoas a atacar uma comunidade - disse Agripino Magalhães Júnior, presidente da associação.

A cantora Pabllo Vittar também se manifestou nas redes socias sobre o ocorrido. Ela expressou tristeza com a atitude de Fan e ressaltou a seriedade da homofobia: "Homofobia não é brincadeira! Muita gente morre por conta dessa 'zoeira'".

Repercussão do caso na Band

A publicação de Renata Fan também não foi vista com bons olhos pela emissora Band. Conforme apurou a colunca F5, da Folha de São Paulo, alguns funcionários da empresa mostraram descontentamento com a postagem. Apesar do ocorrido, o programa "Jogo Aberto" aconteceu normalmente nesta quarta-feira (15) sem nenhum pronunciamento da apresentadora.