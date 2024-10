Renata Fan rebateu Renato Gaúcho (Foto: Reprodução/Band)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 12:41 • Rio de Janeiro

Após a vitória do Internacional sobre o Grêmio no último sábado (19), Renato Gaúcho, técnico do Imortal, soltou aspas fortes criticando o time rival. Em resposta, a colorada Renata Fan, apresentadora da Band, devolveu as provocações do treinador e disse que as declarações mão passam de 'dor de cotovelo e inveja'.

➡️Grêmio x Internacional: quem venceu mais o Gre-Nal?

O Internacional venceu o Grêmio neste sábado (19), por 1 a 0, no Beira-Rio, e voltou para o G-6 do Campeonato Brasileiro. Rafael Borré, um dos estreantes da tarde, marcou o único gol da partida.

Roger Machado levou a melhor sobre Renato Gaúcho em seu primeiro Gre-Nal (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

- Renato, eu tenho uma respostinha para você. Só vou dizer uma coisa, realmente não estou satisfeita em não ganhar títulos, é obrigação do Inter, mas estou satisfeita com o que a gente conquista, com que direito a gente vai, leva para campo e ganha. Então, ganhamos o quarto Grel-Nal consecutivo - iniciou Renata, antes de completar:

- Você não arruma soluções, não muda seu estilo, não reconhece o que os outros fazem. O Grêmio tem 35 pontos, está olhando para o lado de baixo da tabela. Ganhamos, comemoro e comemoraremos. O time vem de uma sequência de 10 jogos sem perder e está tudo bem. Morra com sua dor de cotovelo e inveja - rebateu.

➡️Grêmio pede investigação de suposto caso de racismo no Gre-Nal

O que disse Renato Gaucho?

- O Grêmio, nos últimos anos, tem ganho campeonatos e Gre-Nais. Os colorados, com todo respeito, ficam satisfeitos quando ganham o Gre-Nal, mas não ganham campeonatos. O Grêmio perdeu os últimos três Gre-Nais, mas continua ganhando títulos. Os colorados ganharam o Gre-Nal e estão satisfeitos. É o que eles têm durante os últimos anos. A alegria deles é ganhar Gre-Nal, eles que aproveitem. Enquanto isso o Grêmio ganha títulos.