AO VIVO: Fut&Papo recebe Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo; assista

O programa Fut&Papo recebe nesta segunda-feira (6), às 19h, o ex-dirigente Marcos Braz, que passou por Flamengo e Remo. Pelo clube carioca, Braz foi vice-presidente e esteve presente nas conquistas das Libertadores de 2019 e 2022, de três Campeonatos Brasileiros (2009, 2019 e 2020) e de três Copas do Brasil (2006, 2022 e 2024). Pelo Remo, participou do acesso para a Série A do Brasileirão em 2026.

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Durante a entrevista, Braz revelará bastidores de seu trabalho mais recente no Remo, que terminou com o acesso histórico da equipe paraense à Série A após 32 anos, recolocando o clube em destaque no cenário nacional.

Em um bate-papo direto, ele relembra momentos marcantes de sua trajetória no Flamengo, período em que esteve à frente de uma das fases mais vitoriosas da história recente do clube. O episódio também traz reflexões sobre os próximos passos do dirigente no futebol, além de opiniões sobre o atual momento do Flamengo e da Seleção Brasileira, mantendo o tom leve e sem filtros que é marca do Fut&Papo.

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O programa vai ao ar às 19h, no canal da Lance!TV no YouTube, com apresentação de João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, e direção de Marcelo Gorodicht.

Marcos Braz será a grande atração do Fut&Papo nesta segunda-feira (Foto: Arte Lance!)

Relembre o último Fut&Papo

O Fut&Papo da última segunda-feira (30) recebeu o ex-volante Fellipe Bastos, campeão da Copa do Brasil de 2011 pelo Vasco da Gama. Com passagens por clubes como Grêmio, Corinthians, Sport e Avaí, Fellipe relembrou momentos marcantes da carreira e bastidores do futebol.

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