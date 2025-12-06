Entenda o planejamento do Flamengo rumo à Copa Intercontinental

O Flamengo inicia neste sábado (6) a aventura em busca do título da Copa Intercontinental. O elenco se reapresenta no CT Ninho do Urubu nesta manhã, após dois dias de folga, e embarca à tarde rumo a Doha, o Catar. A estreia do Mais Querido no torneio da Fifa está marcada para quarta-feira (10), contra o Cruz Azul, do México.

A delegação rubro-negra deixa o Brasil às 15h (de Brasília) e chegará ao Catar no início da tarde de domingo. O clube fretou um avião apenas com assentos executivos para acomodar as cerca de 100 pessoas que compõem a delegação, entre atletas, comissão técnica e funcionários. Diferentemente da Libertadores, não haverá voo separado para familiares, amigos, conselheiros ou integrantes da diretoria.

Por conta da distância, o avião fará uma parada para abastecimento em Acra, capital de Gana. O trajeto até a cidade africana dura aproximadamente sete horas, assim como o trecho até o Doha. A previsão é de até 15 horas de voo e cerca de duas horas adicionais para reabastecimento.

Na capital catari, o Flamengo terá três treinos no CT Al Ersal, um na noite de domingo e dois nas tardes de segunda e terça-feira. O local, situado a cerca de 12 quilômetros do hotel do time, foi utilizado pela Croácia na Copa do Mundo de 2022 e pela Seleção Brasileira sub-17 durante preparação para o Mundial da categoria neste ano.

Se vencer o Cruz Azul, o Flamengo enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Em caso de classificação, a final será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

Flamengo entra em campo neste sábado

Além da viagem para o Catar, o Flamengo tem o compromisso final pelo Brasileirão neste sábado (6). Com equipe alternativa, formada em maioria por jogadores do sub-20 rubro-negro, o Mais Querido enfrenta o Mirassol no interior paulista às 18h30.

Além dos atletas da base, alguns omes do elenco principal ficaram no Brasil para enfrentar o Leão do Interior: Dyogo Alves, Evertton Araujo, Michael, Wallace Yan e João Victor. Os quatro primeiros viajam para Doha no domingo (7). O time será comandado pelo técnico do sub-20, Bruno Pivette.

Filipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.