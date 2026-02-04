Neto é sincero sobre futuro de Memphis no Corinthians: 'Te amo'

Em clima de festa, por conta do título da Supercopa do Brasil no último domingo (1), o ex-jogador Neto comentou sobre o futuro de Memphis no Corinthians. O holandês, que foi destaque da decisão nacional contra o Flamengo, tem contrato com o clube paulista até julho deste ano.

continua após a publicidade

➡️ Fernanda Gentil projeta Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno: 'Grande indício'

Durante o programa "Donos da Bola", da última terça-feira (3), Neto foi sincero ao abordar o tema. O ex-jogador declarou amor ao atacante, mas afirmou que o Corinthians não tem condições de mantê-lo com os valores e regalias do contrato atual.

— Memphis, a gente te ama. Você é ídolo, mas não temos mais condições de pagar você. São 41 milhões de dívida. Quando ele sair do Corinthians, vai na Fifa, e esse valor vai aumentar. Agora, querem fazer um acordo? Então, façam. O presidente do clube já está falando com ele — disse o ex-jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

— Renovaria o contrato com Memphis por mais dois anos. É o que eu quero, e o que muita gente quer. Ele é um mostro. Mas olha os privilégios que ele tem nesse contrato. Como que paga os outros jogadores? Não dá certo — concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Memphis ficará no Corinthians?

Com menos de seis meses de contrato, o futuro do holandês no clube paulista é incerto. Em meio a dívidas e a preparação para a atual temporada, a diretoria alvinegra busca formas de manter o principal nome técnico do elenco.

continua após a publicidade

Enquanto isso, Memphis segue com os compromissos com o clube em 2026. Após ficar de fora dos primeiros cinco jogos do Corinthians no ano, o jogador estreou no último dia 28 de janeiro, na derrota para o Bahia, pela primeira rodada do Brasileirão.

🤑 Aposte na vitória do Corinthians! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável