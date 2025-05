Árbitro é nocauteado por jogador em rodada do futebol brasileiro

Uma partida do futebol brasileiro neste domingo (11) foi marcada por uma cena inusitada. Trata-se do empate entre Londrina e Tombense por 1 a 1, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Na partida, o lateral Maurício, da equipe paranaense, levou o árbitro Rafael Martins Diniz a nocaute.

O lance ainda no primeiro tempo. O relógio marcava 11 minutos, quando o atleta do Londrina tentou encaixar um chute de primeira de uma bola sobrada em um escanteio mas acabou acertando o árbitro. A força da finalização levou a autoridade máxima da partida quase ao desmaio.

A partida foi paralisada por poucos minutos. Durante o período, Rafael Martins Diniz não conseguiu se recuperar do choque e deixou o comando da partida. No lugar dele, entrou Marco Antonio dos Santos Travessolo, que estava escalado como quarto árbitro do confronto. Veja o lance abaixo:

Londrina x Tombense

Em campo, as equipes protagonizaram um empate por 1 a 1, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo lado paranaense, o gol foi marcado Pablo Ruan Messias Cardozo. Já o tento do clube mineiro foi de autoria de Rafael Silva, de Pênalti.

O empate não foi bom para nenhum dos times. Com o resultado, Londrina e Tombense somaram apenas um ponto na tabela de classificação, onde ocupam respectivamente a quinta e a sexta colocação.

