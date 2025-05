Em uma partida emocionante, o Atlético-MG venceu o Fluminense por 3 a 2, neste domingo (11), na Arena MRV, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por reviravoltas e protestos da torcida do Galo. Após o fim da partida, o narrador Gustavo Villani revelou que se impressionou com a vitória da equipe do técnico Cuca.

O principal motivo para o comentário do narrador foi as cobranças dentro da Arena MRV. A torcida atleticana, de forma impaciente, gritou palavras de protesto durante o confronto. O caso aconteceu quando o Fluminense vencia a partida por 1 a 0, no segundo tempo.

Pouco tempo depois do início dos protestos, Rubens marcou o primeiro gol do alvinegro, aos 31 minutos da etapa complementar. Com a vitória por 3 a 2, Villani declarou que nunca tinha visto um time buscar uma vitória após receber críticas acintosas de torcedores.

- Nunca tinha visto uma torcida chamar o time de sem vergonha duas vezes, e mesmo assim, o time virar a partida - confessou o narrador.

Atlético-MG no Brasileirão

Com a vitória sobre o Fluminense, a equipe do técnico Cuca pegou um elvador e assumiu a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Em oito rodadas disputadas, foram 12 pontos somados, sendo três vitórias, três empates e duas derrotas.