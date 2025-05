Assista ao vivo à coletiva de Cuca, técnico do Atlético-MG

O Atlético-MG derrotou o Fluminense por 3 a 2 neste domingo, na reestreia da Arena MRV. Foi a primeira partida de Cuca na casa atleticana, comandando o Galo. Veja a coletiva do treinador após a grande vitória do Atlético.

Como foi o jogo

O Atlético começou a partida melhor, demonstrando ser o mandante. Cuello e Hulk estiveram muito ativos, construindo as principais chances do Galo. Apesar disso, não houveram chances de real perigo ao longo da primeira metade do primeiro tempo.

O Atlético apostava bastante em cruzamentos para a área, mas a defesa do Fluminense conseguia afastar o perigo.

A primeira finalização da partida veio aos 37 minutos. Everaldo recebeu na entrada da área, livre e finalizou por cima do gol, sem levar grande perigo.

Aos 45, o Galo chegou com escanteio cobrado para a área. Alonso subiu e cabeceou para fora.

Na segunda etapa, o jogo começou da mesma maneira. Até que aos 10 minutos, Lyanco vacilou feio na saída de bola. Canobbio finalizou de primeira e marcou o primeiro gol da partida.

Aos 20, o Atlético teve boa chance. Scarpa fez o cruzamento para a área, Natanael recebeu na pequena área e furou, desperdiçando uma grande chance.

O Atlético tentou em diversos cruzamentos, mas não obteve sucesso. Aos 31 minutos, Rubens tirou um golaço do chapéu. O meia soltou uma porrada de fora da área, e mandou na gaveta.

Aos 38, nos braços da torcida, o Galo chegou na virada. Hulk recebeu dentro da área e soltou um foguete. Fábio espalmou, Júnior Santos só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Aos 43 minutos, Martinelli encontrou Serna dentro da área, em lindo passe. O atacante finalizou na saída do Everson para empatar novamente a partida.

Já nos acréscimos, Fábio salvou o Fluminense. Rubens recebeu livre dentro da área e finalizou. O goleiro tricolor defendeu com a ponta da chuteira.

No último minuto, Hulk cobrou escanteio para a área, e Igor Gomes marcou o gol da vitória do Galo.