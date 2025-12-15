Vasco e Corinthians fazem final para tentar salvar temporada conturbada

Vasco da Gama e Corinthians fazem a final da Copa do Brasil a partir de quarta-feira (17), com jogo de ida na Neo Química Arena. Tanto o Cruzmaltino, quanto o Alvinegro tiveram uma temporada irregular, com eliminações e desempenhos ruins no Brasileirão. O título do torneio pode salvar o ano e apontar para um horizonte melhor para 2026.

Corinthians em 2025

O Corinthians começou a temporada com a frustração de mais uma eliminação na pré-Libertadores, diante do Barcelona de Guayaquil, perdendo por 3 a 0 no jogo ida, no Equador. Um mês depois, o clube conquistou o título do Paulistão contra o rival Palmeiras na final, o que empolgou o torcedor para o Campeonato Brasileiro e para a Copa Sul-Americana.

Na Sul-Americana, o Corinthians sequer avançou para a segunda fase. O time de Dorival Junior somou apenas oito pontos e ficou na terceira posição do Grupo C, atrás de Huracán e América de Cali. No Brasileirão, o Alvinegro permeou no meio da tabela durante quase todo o torneio e terminou apenas na 13ª colocação, com 47 pontos.

Contudo, o que ficou marcado no ano de 2025 no Corinthians foi o fator extracampo. A temporada teve algumas questões fora das quatro linhas, como impeachment do presidente Augusto Melo, invasão da sede do clube, notícias sobre uso indevido de cartões de crédito corporativos e a rescisão polêmica com a patrocinadora máster.

Vasco da Gama em 2025

No Campeonato Carioca deste ano, o Vasco chegou à semifinal, quando caiu para o campeão Flamengo. Assim como o Corinthians, o Vasco também decepcionou na Sul-Americana. O Cruzmaltino ficou na segunda posição do Grupo G, com oito pontos, foi para os playoffs das oitavas e acabou eliminado para o Independiente del Valle, sendo goleado fora de casa por 4 a 0.

No Brasileirão, o clube fez um torneio de altos e baixos. O time chegou a figurar na zona de rebaixamento em determinado momento, mas conseguiu uma grande recuperação e chegou a sonhar com uma vaga na Libertadores. Contudo, a equipe emendou resultados ruins nas últimas rodadas e terminou apenas na 14ª colocação, com 45 pontos, só dois a mais que o primeiro clube rebaixado.

Vasco x Corinthians

Quem vencer a Copa do Brasil vai embolsar R$ 77.1750.000, além de carimbar uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. As partidas da decisão do torneio mata-mata serão realizadas na quarta-feira (17), na Neo Química Arena, em São Paulo, e no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro.