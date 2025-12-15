Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, anunciou que na quarta-feira (17) a cidade terá ponto facultativo a partir das 12h (de Brasília) em razão dos jogos de Flamengo e Vasco. No início da tarde, o Rubro-Negro disputa a decisão do Mundial. Já na parte da noite, o Cruz-Maltino joga o confronto de ida da final da Copa do Brasil.

A decisão do prefeito do Rio, torcedor declarado do Vasco, foi anunciada após a classificação do Gigante da Colina, após bater o Fluminense no domingo, um dia depois do Flamengo conquistar a vaga para a final do Mundial.

- Ainda bem que o prefeito é vascaíno e o governador@claudiocastroRJ é flamenguista! Então é isso: quarta-feira tem ponto facultativo a partir do meio-dia. Aproveitem, torçam bastante, mas com responsabilidade e respeito. Boa semana e bons jogos - publicou Eduardo Paes, para a alegria de torcedores do Flamengo e Vasco.

O Flamengo encara o PSG às 14h, em Doha, no Catar, pela final do Mundial. Para chegar na decisão, o time de Filipe Luís eliminou Cruz Azul, do México, e Pyramids, do Egito.

Rio de Janeiro terá ponto facultativo por conta de jogos de Flamengo e Vasco (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Já o Vasco visita o Corinthians às 21h30 na Neo Química Arena, em São Paulo. Nas fases anteriores, a equipe de São Januário deixou para trás União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário, CSA, Botafogo e Fluminense.

