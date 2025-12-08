Atitude de Neymar em Santos x Cruzeiro divide opiniões: 'Claramente'

Uma atitude de Neymar no duelo entre Santos x Cruzeiro, na tarde deste domingo (7), dividiu opiniões nas redes sociais. O Peixe venceu o Cabuloso por 3 a 0 e garantiu sua permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Depois de duas atuações absurdas contra Sport e Juventude, Neymar entrou em campo como grande esperança do Santos contra o Cruzeiro. O craque não fez gol, mas comandou a criação do time no duelo decisivo.

Durante o jogo, Neymar discutiu muito com dois jovens atletas do time reserva do Cabuloso: Rayan Lelis e Ryan Guilherme. A dupla do Cruzeiro deu entradas duras no jogador do Santos, que não curtiu e cobrou os atletas.

Nas redes sociais, a atitude de Neymar em Santos x Cruzeiro dividiu opiniões. Alguns torcedores entenderam a postura, mas outros não acharam legal vindo de um jogador experiente. Veja os comentários abaixo:

Neymar em Santos x Cruzeiro (Foto: Raul Baretta / Santos)

Veja momentos de Neymar com jovens em Santos x Cruzeiro

Craque admitiu que pediu ajuda no meio da temporada

Em entrevista à Ge TV depois de Santos x Cruzeiro, Neymar reconheceu que passou por momentos difíceis ao longo de 2025. Além de lesões musculares e na região do joelho, o atacante precisou conviver com críticas. Diante do cenário, Neymar assumiu ter perdido as forças ao longo da temporada e ter pedido ajuda para se recuperar.

— Não é fácil (se recuperar de lesão no joelho). Temos exemplos de jogadores ao redor do Mundo. O Rodri, melhor do mundo, sofrendo para voltar, o Pedro, do Flamengo. Mas quando é o Neymar, envolvem bebida, saída, mas fazer o que? Faz parte — iniciou o jogador, antes de completar Neymar após Santos x Cruzeiro.

— Confesso que foi muito difícil essas semanas. Após o jogo contra o Flamengo, apanhei demais. Acho que ultrapassaram um pouca nas pancadas. Mas dessa vez, foi a primeira vez que pedi ajuda. Meu emocional foi para o zero. Não tinha mais força para me reerguer sozinho. Meu treinador, companheiros e família foram importantes demais. Se não fosse eles, não teria força. Foi ajuda psicológica mesmo — concluiu Neymar após Santos x Cruzeiro.