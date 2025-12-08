Rizek aponta favorito para Vasco x Fluminense na Copa do Brasil: 'É indiscutível'

De olho nas semifinais da Copa do Brasil, o jornalista André Rizek analisou o momento das equipes após o encerramento do Campeonato Brasileiro e apontou para um favorito no clássico carioca entre Vasco e Fluminense.

continua após a publicidade

➡️Ganso comemora gol de placa e projeta Vasco x Fluminense: 'Conheço o treinador'

Na visão do comentarista, tudo mudou para os rivais cariocas desde o último clássico realizado no Maracanã, pelo segundo turno do Brasileirão. Na ocasião, o Vasco vinha em uma boa sequência e derrotou o rival por 2 a 0. No entanto, Rizek destacou que neste momento é o Fluminense quem chega melhor para o confronto decisivo.

- Mudou tudo para o Fluminense desde a última vez que enfrentou o Vasco no Maracanã. Eu sei que clássico equilibra a disputa, é mata-mata, mas que o Fluminense chega num momento melhor que o Vasco, é indiscutível - disse André Rizek, jornalista do Sportv.

continua após a publicidade

Vivendo momentos distintos nesta reta final de temporada, os rivais cariocas começam a definir seu destino nas semifinais da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã.

➡️Libertadores ou Sul-Americana: Vasco garante vaga em competição continental

Vasco e Fluminense se enfrentam na semifinal da Copa do Brasil

Classificado para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores, o Fluminense chega motivado para o duelo decisivo contra o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (11), os rivais escrevem o primeiro capítulo desse confronto, que será definido no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.

continua após a publicidade

Quem avançar encara o vencedor de Cruzeiro x Corinthians, que definem o outro chaveamento da competição.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas