A vaquinha do Corinthians para pagar a dívida da Neo Química Arena, que soma R$ 710 milhões com a Caixa Econômica Federal, ganhou destaque com a participação de Serginho Groisman entre os principais doadores. A iniciativa tem recebido apoio de várias celebridades. Serginho agora figura a 11ª posição na lista de contribuintes, mostrando seu apoio ao time do coração.

continua após a publicidade

Cássio e Emerson Sheik, respectivamente na 15ª e 30ª posições, e o empresário Maurício Chamati, no topo da lista, também se destacam entre os apoiadores.



A campanha, que não revela os valores doados individualmente, visa unir esforços coletivos para a quitação do débito. Personalidades como Bruno Alexssander, conhecido como Buzeira, e Pedro Silveira, diretor financeiro do clube, estão entre os doadores, evidenciando a mobilização em torno do projeto. Além de figuras do entretenimento e esporte, empresários e artistas como Rubens Ermírio de Moraes e MC Hariel também contribuíram, destacando o apoio multifacetado ao clube.

➡️Após vaquinha, saiba quanto o Corinthians ainda deve pela Neo Química Arena

Os maiores doadores da vaquinha do Corinthians

Fatal Model - RS Bruno Alexssander - SP Doador Anônimo - SP Membros do Canal do Povo Escolhido - SC Grêmio Gaviões da Fiel Torcida - SP Pedro Silveira - SP Fabio Graça Scripilliti - SP Milton Leite da Silva - SP Victor Vargas dos Reis - SP Raul Corrêa da Silva - SP Rodrigo Pena Nicolas - SP Wesley Ricardo Thome - SP Sergio Groisman - SP

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians



Para assegurar a transparência e a correta aplicação dos fundos, uma comissão fiscal independente monitora a campanha. O Corinthians não tem acesso direto aos valores arrecadados na vaquinha, prevenindo bloqueios ou penhoras na conta da campanha, que pode durar até seis meses, com possibilidade de encerramento antecipado se a meta for alcançada.