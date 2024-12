Paulinho exalta força da Fiel e diz que fez doação para a vaquinha do Corinthians

Durante a coletiva de imprensa na despedida de Paulinho, ídolo do Corinthians, que aconteceu neste sábado (21), no Estádio do Canindé, o homenageado revelou que fez uma doação para a vaquinha criada pela Gaviões da Fiel e elogiou a iniciativa da torcida para quitar a dívida do clube com a Caixa referente à Neo Química Arena

— Sobre a torcida da Gaviões, não tem o que falar. Cada dia que passa me surpreende mais. Então, assim, ela é forte porque eu nunca vi nada igual, é uma coisa surreal o que eles estão fazendo pelo Corinthians. Só gratidão — comentou Paulinho.

O ex-jogador do Corinthians também falou sobre sua trajetória como jogador profissional e as dificuldades que enfrentou durante a carreira.

— Eu fui atleta profissional e eu me doei na minha profissão, e isso é tudo, quando o atleta se doa, quando ele é leal, quando não atropela ninguém e ele exerce a profissão dele com amor, não tem como dar errado. Privilégio e gratidão que eu tenho por tudo que o futebol me proporcionou — disse, emocionado.

Paulinho fala sobre a força da iniciativa da Fiel para quitar a Neo Química (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Reencontro com a Fiel?

Atualmente, Paulinho é coordenador técnico do Mirassol, clube que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro na temporada de 2024. O ex-jogador diz que, quando os clubes se enfrentarem no futuro, será uma partida marcante em sua vida e que está pronto para isso.

— Sobre a torcida do Corinthians, parece que quando ta perdendo eles apoiam mais. Eles (Mirassol) já estão cientes, já jogam a primeira divisão do Paulista há alguns anos e já sabem como que é na Neo Química — comentou.