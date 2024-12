Campeão em 2012, ex-Corinthians vê time como forte candidato à Libertadores

Fábio Santos, ídolo do Corinthians, esteve presente em algumas das maiores conquistas da história do clube. O ex-jogador foi o lateral-esquerdo da equipe que conquistou o título da Libertadores em 2012, ao vencer o Boca Juniors, da Argentina, na decisão.

Após treze anos, o Corinthians retorna à disputa da competição em busca de um novo título. Desde a conquista, o Timão não consegue ultrapassar as quartas de final da competição continental. O clube alvinegro garantiu vaga na Libertadores após alcançar uma sequência de nove vitórias seguidas no Brasileirão.

— Eu acho que já estava no momento do Corinthians figurar entre as principais equipes, óbvio que tiveram mudanças, a parte política influencia muito, eu acredito nisso, o que acontece fora de campo também reflete dentro. Agora a equipe está se reestruturando, a janela foi muito boa no meio do ano — disse o ídolo do Timão após o jogo de despedida de Paulinho, realizado neste sábado (21).

O lateral-esquerdo defendeu o Corinthians até o final de 2023, quando se aposentou dos gramados aos 38 anos. Desde então, o clube vive uma reformulação dentro e fora de campo. Augusto Melo assumiu a presidência do time e o elenco foi todo remontado.

A última temporada do Corinthians foi conturbada, com o time lutando contra o rebaixamento por quase toda a competição. Na reta final do Brasileirão, o treinador Ramón Díaz conseguiu estruturar o time e o Corinthians terminou o turno final da competição com a segunda melhor campanha.

Corinthians fez boa campanha no segundo turno do Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Perguntado sobre se o time possui alguma semelhança com 2012, Fábio Santos não quis fazer comparações, mas destacou que talvez seja a melhor preparação da equipe para a competição continental desde então.

— O elenco está forte, há dois jogadores fortes em cada posição, isso fortalece e faz com que a equipe brigue por coisas grandes em 2025. A permanência de uma comissão técnica interessante, de repente a chegada de novos jogadores, mas mais do que isso é a permanência dos atletas, eu vejo o Corinthians bem forte para 2025 — finalizou o lateral.

Fábio Santos está otimista com a atual equipe do Timão (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Estreia marcada

O Corinthians inicia sua trajetória na competição na Pré-Libertadores. Logo no começo do ano, o Timão tem compromisso marcado contra o Universidad Central, da Venezuela. Os duelos serão realizados nos dias 19 e 26 de fevereiro.

Caso classifique, o clube alvinegro ainda tem que eliminar um representante da Bolívia, que ainda será definido este ano, ou o El Nacional, ou o Barcelona, ambos do Equador, na Fase Preliminar 3.