Corinthians já tem desfalques para 2025 e ganha problema na Pré-Libertadores

A convocação do meia Breno Bidon para defender a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria, pode se tornar uma dor de cabeça para o Corinthians. O jovem perderá toda a pré-temporada de 2025, dez rodadas do Paulistão e, se o Brasil chegar à final do torneio, voltará ao Timão apenas três dias antes da primeira partida do Alvinegro pela pré-Libertadores. Além dele, o goleiro Felipe Longo também foi convocado.

continua após a publicidade

➡️ Ramon Menezes anuncia convocação da Seleção Brasileira sub-20

Titular do time de Ramón Díaz e peça importante na reta final do Brasileirão deste ano, Bidon terá que se apresentar na Granja Comary no dia 7 de janeiro para disputar o torneio que acontecerá entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro, na Venezuela.

Uma boa notícia, no entanto, é que o primeiro jogo do Timão na pré-Libertadores será contra o Universidad Central, em Caracas, na Venezuela. Caso a Seleção chegue à final do Sul-Americano, o meia já estará no país e talvez nem precise retornar ao Brasil para se encontrar com o elenco corintiano.

continua após a publicidade

Já no Paulistão, o cenário não é animador. Bidon perderá 10 das 12 partidas, incluindo todos os clássicos, da primeira fase da competição. Ele e Longo estariam à disposição apenas para enfrenar Novorizontino e Guarani.

Breno Bidon em partida pelo Corinthians (Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Apesar da ausência de Bidon em momentos importantes para o clube no início da temporada, o Corinthians não impediu a convocação do atleta. Isso porque a presença dele em uma competição pela Seleção Brasileira é vista como positiva para a valorização do jogador, que é hoje um dos principais ativos do clube.

continua após a publicidade

Atualmente, o meia é avaliado em 8 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões na cotação atual), segundo o site Transfermarkt.