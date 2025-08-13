Após Jorge Iggor, Globo tira outro medalhão da TNT Sports; saiba mais

Bruno Formiga não é mais integrante do plantel de comentaristas da TNT Sports. Após 12 anos na emissora da Warner Bros, o jornalista está de mudança para a Globo. Conforme informações divulgadas primeiramente pelo portal "F5" e confirmadas pelo Lance!, o comentarista participará do novo projeto "GE TV".

O acerto com comentarista não foi o primeiro da nova empreitada da Globo. A emissora carioca, que agora, busca explorar o meio digital, também acertou recentemente as chegadas de Jorge Iggor, ex-TNT, e Mariana Spinelli, ex-ESPN.

Com a chegada a Globo, Bruno Formiga deixa a TNT Sports após 13 anos de serviço. Ele estava no canal desde 2012, quando este, ainda se chamava Esporte Interativo. De lá pra cá, o comunicador ganhou destaque nas transmissões esportivas, principalmente nas rodadas da Champions League, tendo construído um fã clube fiel.

O que é a GE TV?

A iniciativa do grupo Globo com a criação do novo veículo é competir pela demanda de audiência no meio digital. Após o crescimento recente da "Cazé TV", do influenciador Casimiro Miguel, a emissora sentiu a necessidade de explorar e se tornar comepetitiva no novo mercado.

A iniciativa representa o primeiro grande investimento da Globo nesse segmento específico, após experiências em outras áreas como a ViU Hub, empresa que agencia influenciadores e artistas. A emissora já está em fase de planejamento e negociação de direitos de transmissão para o novo canal, embora a data exata de estreia não tenha sido divulgada.

Além de Jorge Iggor, Burno Formiga e Mariana Spinelli, o jornalista Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte SP, é um dos nomes considerados para liderar o projeto. Ex-Desimpedidos, o apresentador tem experiência com transmissões ao vivo no YouTube e também comanda o programa "Panela SporTV".

O que vai exibir?

As transmissões ao vivo de eventos esportivos constituirão o principal atrativo da GE TV. Entre as negociações em andamento está um acordo com a NFL (liga de futebol americano) para exibições nas tardes de domingo. A programação também incluirá outros campeonatos cujos direitos já pertençam à Globo e estejam liberados para exibição no YouTube.